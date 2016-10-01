﻿﻿ Черниговские патрульные остановили водителя в наркотическом опьянении » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Черниговские патрульные остановили водителя в наркотическом опьянении
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Черниговские патрульные остановили водителя в наркотическом опьянении

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:02
  • Просмотров: 22
Черниговские патрульные остановили водителя в наркотическом опьяненииВчера, 23 февраля, около часа ночи патрульные остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с 36-летним водителем у полицейских возникло подозрение, что человек находится в состоянии наркотического опьянения. На это указывали его поведение и внешние признаки.

Водитель не отрицал, что употреблял наркотические средства, однако отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Во время поверхностного осмотра у гражданина были обнаружены два бумажных свертка, в которых находилась измельченная вещество растительного происхождения зеленого цвета с характерным запахом конопли.

На место происшествия патрульными была вызвана следственно-оперативная группа.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Патрульные остановили водителя, у которого нашли запрещенные вещи

29 января около часа ночи, проверяя информацию о перемещении запрещенных вещей, экипаж патрульной

У пассажира такси патрульные обнаружили вещество, похожее на коноплю

21 января около часа ночи патрульные получили информацию, что у водителя такси возник конфликт с

Патрульные обнаружили у водителя вещество, похожее на коноплю

13 января около десяти вечера экипаж патрульной полиции остановил на улице Шевченко автомобиль

У водителя, который нарушил правила дорожного движения, патрульные нашли ве ...

24 декабря около пяти вечера экипаж патрульной полиции на проспекте Победы остановил автомобиль

У водителя, которого остановили патрульные, права оказались поддельными

18 декабря около двух часов дня на улице 77-й Гвардейской дивизии патрульные остановили автомобиль

Патрульные остановили таксиста, в крови которого оказалось более 2,5 промил ...

26 октября около девяти вечера патрульные получили информацию, что автомобиль красного цвета с
﻿
Видео
Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети