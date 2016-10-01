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Черниговские патрульные остановили водителя в наркотическом опьянении
- Сегодня, 13:02
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Вчера, 23 февраля, около часа ночи патрульные остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с 36-летним водителем у полицейских возникло подозрение, что человек находится в состоянии наркотического опьянения. На это указывали его поведение и внешние признаки.
Водитель не отрицал, что употреблял наркотические средства, однако отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Во время поверхностного осмотра у гражданина были обнаружены два бумажных свертка, в которых находилась измельченная вещество растительного происхождения зеленого цвета с характерным запахом конопли.
На место происшествия патрульными была вызвана следственно-оперативная группа.
Водитель не отрицал, что употреблял наркотические средства, однако отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Во время поверхностного осмотра у гражданина были обнаружены два бумажных свертка, в которых находилась измельченная вещество растительного происхождения зеленого цвета с характерным запахом конопли.
На место происшествия патрульными была вызвана следственно-оперативная группа.
Источник: 0462.ua
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