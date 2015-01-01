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За минувший год 865 жителей Черниговской области заболели туберкулезом

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:28
  • Просмотров: 19
За минувший год 865 жителей Черниговской области заболели туберкулезомВчера, 23 февраля, в Черниговском областном противотуберкулезном диспансере решали вопрос, как противодействовать туберкулезу.

Как сообщил главный врач областного противотуберкулезного диспансера, председатель профильной комиссии областного совета Николай Дейкун, за 2016 года в области туберкулезом заболело 865 человек.

Это на 3,6% меньше по сравнению с предыдущим годом.

На 13,3% снизились смертность от туберкулеза, количество рецидивов - на 8%.

Также на 8% отмечается уменьшение количества заболеваний среди детей. Всего в области на диспансерном учете находится около тысячи человек с диагнозом активным туберкулезом.
81,1% всех больных - социально незащищенные слои населения.

В очередной раз Николай Дейкун отметил, что главное в борьбе с туберкулезом - его предупреждения.

Именно поэтому проводится значительная работа по раннему выявлению болезни.

Так, по результатам туберкулинодиагностики (реакции Манту) в десяти детей диагностировали заболевание.

Почти у двух тысяч несовершеннолетних выявлено его высокий риск. Они оперативно получили курс профилактики.

В области внедрены современные модели амбулаторного лечения больных туберкулезом - лечение под непосредственным наблюдением в ДОТ-кабинетах центральных районных больниц.

Пациентам в случае необходимости также оплачивается проезд.

Обеспечен доступ к скайп-связи.

Кроме того, организуются стационары «на дому», осуществляется медико-социальное сопровождение представителями Общества Красного Креста и благотворительной организации «Черниговская Сеть».

К работе в сфере противодействия туберкулезу на Черниговщине вовлечены органы власти, правительственные учреждения и учреждения, общественные организации.

Приоритетными задачами остаются, в первую очередь, работа по выявлению туберкулеза и распространения информации о заболевании среди населения.

Также необходимо обеспечить эффективную медицинскую помощь больным как в стационарных условиях, так и на амбулаторном этапе лечения.

На днях в области начнется месячник борьбы с туберкулезом, который продлится до 31 марта.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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