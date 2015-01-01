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За минувший год 865 жителей Черниговской области заболели туберкулезом
- Сегодня, 13:28
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Вчера, 23 февраля, в Черниговском областном противотуберкулезном диспансере решали вопрос, как противодействовать туберкулезу.
Как сообщил главный врач областного противотуберкулезного диспансера, председатель профильной комиссии областного совета Николай Дейкун, за 2016 года в области туберкулезом заболело 865 человек.
Это на 3,6% меньше по сравнению с предыдущим годом.
На 13,3% снизились смертность от туберкулеза, количество рецидивов - на 8%.
Также на 8% отмечается уменьшение количества заболеваний среди детей. Всего в области на диспансерном учете находится около тысячи человек с диагнозом активным туберкулезом.
81,1% всех больных - социально незащищенные слои населения.
В очередной раз Николай Дейкун отметил, что главное в борьбе с туберкулезом - его предупреждения.
Именно поэтому проводится значительная работа по раннему выявлению болезни.
Так, по результатам туберкулинодиагностики (реакции Манту) в десяти детей диагностировали заболевание.
Почти у двух тысяч несовершеннолетних выявлено его высокий риск. Они оперативно получили курс профилактики.
В области внедрены современные модели амбулаторного лечения больных туберкулезом - лечение под непосредственным наблюдением в ДОТ-кабинетах центральных районных больниц.
Пациентам в случае необходимости также оплачивается проезд.
Обеспечен доступ к скайп-связи.
Кроме того, организуются стационары «на дому», осуществляется медико-социальное сопровождение представителями Общества Красного Креста и благотворительной организации «Черниговская Сеть».
К работе в сфере противодействия туберкулезу на Черниговщине вовлечены органы власти, правительственные учреждения и учреждения, общественные организации.
Приоритетными задачами остаются, в первую очередь, работа по выявлению туберкулеза и распространения информации о заболевании среди населения.
Также необходимо обеспечить эффективную медицинскую помощь больным как в стационарных условиях, так и на амбулаторном этапе лечения.
На днях в области начнется месячник борьбы с туберкулезом, который продлится до 31 марта.
Как сообщил главный врач областного противотуберкулезного диспансера, председатель профильной комиссии областного совета Николай Дейкун, за 2016 года в области туберкулезом заболело 865 человек.
Это на 3,6% меньше по сравнению с предыдущим годом.
На 13,3% снизились смертность от туберкулеза, количество рецидивов - на 8%.
Также на 8% отмечается уменьшение количества заболеваний среди детей. Всего в области на диспансерном учете находится около тысячи человек с диагнозом активным туберкулезом.
81,1% всех больных - социально незащищенные слои населения.
В очередной раз Николай Дейкун отметил, что главное в борьбе с туберкулезом - его предупреждения.
Именно поэтому проводится значительная работа по раннему выявлению болезни.
Так, по результатам туберкулинодиагностики (реакции Манту) в десяти детей диагностировали заболевание.
Почти у двух тысяч несовершеннолетних выявлено его высокий риск. Они оперативно получили курс профилактики.
В области внедрены современные модели амбулаторного лечения больных туберкулезом - лечение под непосредственным наблюдением в ДОТ-кабинетах центральных районных больниц.
Пациентам в случае необходимости также оплачивается проезд.
Обеспечен доступ к скайп-связи.
Кроме того, организуются стационары «на дому», осуществляется медико-социальное сопровождение представителями Общества Красного Креста и благотворительной организации «Черниговская Сеть».
К работе в сфере противодействия туберкулезу на Черниговщине вовлечены органы власти, правительственные учреждения и учреждения, общественные организации.
Приоритетными задачами остаются, в первую очередь, работа по выявлению туберкулеза и распространения информации о заболевании среди населения.
Также необходимо обеспечить эффективную медицинскую помощь больным как в стационарных условиях, так и на амбулаторном этапе лечения.
На днях в области начнется месячник борьбы с туберкулезом, который продлится до 31 марта.
Источник: 0462.ua
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