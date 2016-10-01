4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Чернигове из-за гололеда случилась авария
В Чернигове из-за гололеда случилась авария
- Сегодня, 14:02
- Просмотров: 24
Вчера, 23 февраля, около одиннадцати часов вечера экипаж патрульной полиции обратил внимание на автомобиль Mazda, который находился на тротуаре и имел механические повреждения.
У машины стояло несколько молодых людей. Патрульные выяснили, что один из парней находился за рулем автомобиля в момент аварии.
26-летний водитель рассказал, что он двигался от Красного моста и на перекрестке улиц возле Дворца торжественных событий поворачивал направо. Поняв, что «не входит в поворот», нажал на тормоза, но машина продолжала двигаться прямо.
Сбив знак на пешеходном переходе, автомобиль заехал на тротуар и остановился у забора огражденной территории.
Во время аварии никто не пострадал. По результатам медицинского осмотра, водитель оказался трезвым.
Осмотрев место ДТП, патрульные пришли к выводу, что водитель не учел погодных условий и не убедился в безопасности маневра на скользкой дороге.Патрульные составили на водителя административный протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях - нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества.
У машины стояло несколько молодых людей. Патрульные выяснили, что один из парней находился за рулем автомобиля в момент аварии.
26-летний водитель рассказал, что он двигался от Красного моста и на перекрестке улиц возле Дворца торжественных событий поворачивал направо. Поняв, что «не входит в поворот», нажал на тормоза, но машина продолжала двигаться прямо.
Сбив знак на пешеходном переходе, автомобиль заехал на тротуар и остановился у забора огражденной территории.
Во время аварии никто не пострадал. По результатам медицинского осмотра, водитель оказался трезвым.
Осмотрев место ДТП, патрульные пришли к выводу, что водитель не учел погодных условий и не убедился в безопасности маневра на скользкой дороге.Патрульные составили на водителя административный протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях - нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества.
Источник: 0462.ua
Рекомендуем похожее:
Патрульные нашли виновника ДТП в баре
10 января около десяти вечера экипаж патрульной полиции получил информацию, что в микрорайоне
Патрульные задержали водителя, который пытался скрыться с места ДТП
6 января около шести утра экипаж патрульной полиции, двигаясь по улице Рокоссовского, обратил
У водителя, который нарушил правила дорожного движения, патрульные нашли ве ...
24 декабря около пяти вечера экипаж патрульной полиции на проспекте Победы остановил автомобиль
Нетрезвый водитель пытался скрыться от патрульных
23 ноября на одном из перекрестков на улице Пятницкой экипаж патрульной полиции обратил внимание
Патрульные вернули владельцу авто еще до того, как он узнал о его похищении
20 ноября около одиннадцати вечера экипаж патрульной полиции обратил внимание на автомобиль Audi,
При осмотре автомобиля патрульные нашли предметы, похожие на пистолеты
23 октября около одиннадцати вечера на улице Толстого экипаж патрульной полиции обратил внимание
Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ...
Добавить комментарий!