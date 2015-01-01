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Украинский католический университет проводит V Всеукраинский исторический конкурс для старшеклассников «Непознанная история моего края. Достижения жителей моей местности ». Дедлайн - 26 марта 2017 года.
Работы могут подавать ученики 9-11 классов. Объем текстового материала не должен превышать три страницы (А4, одинарный интервал).
На рассмотрение жюри следует подать проект, который раскрывает изобретения, достижения, творчество, открытие людей из родного города, села, города, района, области, где проживает конкурсант, или который ему известен.
Работы участников будет оценивать жюри конкурса:
- Орест Лильо (доцент кафедры Новой и новейшей истории Украины Украинского католического университета, кандидат исторических наук);
- Николай Кацюба (заместитель директора Львовского областного института последипломного педагогического образования);
-Иванна Бородчук (директор Львовской областной Малой академии наук учащейся молодежи);
-Вахтанг Кипиани (журналист, главный редактор портала «Историческая правда»).
Лучшие работы будут опубликованы на портале «Историческая правда».
Все участники конкурса получат памятные грамоты.
Призеры конкурса получат денежный приз, который покроет стоимость однодневной экскурсии в одно из древних исторических городов Украины на выбор, например, Киев, Днепр, Харьков, Чернигов, Одессу, Ровно, Черновцы.
Подробная информация о конкурсе – на сайте Украинского католического университета.
Черниговских старшеклассников приглашают на экскурсию: поедет тот, кто лучше расскажет о неизвестных страницах истории родного края
- Сегодня, 15:01
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Украинский католический университет проводит V Всеукраинский исторический конкурс для старшеклассников «Непознанная история моего края. Достижения жителей моей местности ». Дедлайн - 26 марта 2017 года.
Работы могут подавать ученики 9-11 классов. Объем текстового материала не должен превышать три страницы (А4, одинарный интервал).
На рассмотрение жюри следует подать проект, который раскрывает изобретения, достижения, творчество, открытие людей из родного города, села, города, района, области, где проживает конкурсант, или который ему известен.
Работы участников будет оценивать жюри конкурса:
- Орест Лильо (доцент кафедры Новой и новейшей истории Украины Украинского католического университета, кандидат исторических наук);
- Николай Кацюба (заместитель директора Львовского областного института последипломного педагогического образования);
-Иванна Бородчук (директор Львовской областной Малой академии наук учащейся молодежи);
-Вахтанг Кипиани (журналист, главный редактор портала «Историческая правда»).
Лучшие работы будут опубликованы на портале «Историческая правда».
Все участники конкурса получат памятные грамоты.
Призеры конкурса получат денежный приз, который покроет стоимость однодневной экскурсии в одно из древних исторических городов Украины на выбор, например, Киев, Днепр, Харьков, Чернигов, Одессу, Ровно, Черновцы.
Подробная информация о конкурсе – на сайте Украинского католического университета.
Источник: 0462.ua
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