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Прежде чем узаконить новострой, черниговцам надо будет уплатить все налоги
- Сегодня, 15:37
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Отныне при рассмотрении исполкомом городского совета любых вопросов, связанных со строительством или присвоением адресов в Чернигове, соответствующими городскими службами будет дополнительно проверяться информация о том, есть ли за этими объектами задолженность по уплате арендной платы или земельного налога.
Такую задачу перед профильными управлениями городского совета поставил Черниговский городской голова на недавнем заседании исполкома.
Он отметил, что обязанности есть как у местного самоуправления перед жителями, так и у каждого черниговца - перед городом и его территориальной общиной. И добросовестное выполнение этих обязанностей должно быть взаимным.
Проверка задолженности по уплате в местный бюджет будет касаться как заявителей-юридических лиц, так и физических.
Исполком городского совета будет располагать эти данные при принятии соответствующих решений по заявлениям этих лиц.
Вместе с тем, дополнительных справок от заявителей пока не потребуется - необходимые сведения городские службы планируют выяснять самостоятельно.
Такую задачу перед профильными управлениями городского совета поставил Черниговский городской голова на недавнем заседании исполкома.
Он отметил, что обязанности есть как у местного самоуправления перед жителями, так и у каждого черниговца - перед городом и его территориальной общиной. И добросовестное выполнение этих обязанностей должно быть взаимным.
Проверка задолженности по уплате в местный бюджет будет касаться как заявителей-юридических лиц, так и физических.
Исполком городского совета будет располагать эти данные при принятии соответствующих решений по заявлениям этих лиц.
Вместе с тем, дополнительных справок от заявителей пока не потребуется - необходимые сведения городские службы планируют выяснять самостоятельно.
Источник: 0462.ua
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