Троллейбусную линию – до Еськова!

«У зв'язку із значними проблемами, з якими щоранку стикаються мешканці мікрорайонів вулиці Єськова та Льотної (переповнені маршрутки) та з тим, що міська влада проголосила курс на розвиток електротранспорту, необхідно розглянути можливість проведення тролейбусної лінії до вулиці Єськова», – говорится в петиции.Автор петиции предлагает «закольцевать» микрорайон Еськова, чтобы троллейбусы ходили туда до конечной и через ул. Летную, и через областную больницу.Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет ее рассмотреть.