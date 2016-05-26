﻿﻿ Троллейбусную линию – до Еськова! » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Троллейбусную линию – до Еськова!
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Троллейбусную линию – до Еськова!

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:02
  • Просмотров: 18
Троллейбусную линию – до Еськова!На местном сайте петиций появилось предложение провести троллейбусную линию до ул. Еськова.

«У зв'язку із значними проблемами, з якими щоранку стикаються мешканці мікрорайонів вулиці Єськова та Льотної (переповнені маршрутки) та з тим, що міська влада проголосила курс на розвиток електротранспорту, необхідно розглянути можливість проведення тролейбусної лінії до вулиці Єськова», – говорится в петиции.

Автор петиции предлагает «закольцевать» микрорайон Еськова, чтобы троллейбусы ходили туда до конечной и через ул. Летную, и через областную больницу.

Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет ее рассмотреть.
шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Черниговцы предлагают пересечь маршруты троллейбусов №2 и №8

На местном сайте петиций появилось предложение – продлить троллейбусный маршрут №2.

Черниговцы просят пересмотреть маршрут 5-го троллейбуса

На местом сайте петиций появилось предложение по смене маршрута троллейбуса №5.

Черниговцы предлагают продавать в троллейбусах билеты на 1,5 часа

На местном сайте петиций появилось новое предложение касающееся реформирования транспортной

В Чернигове предлагают ликвидировать районные советы

На местном сайте петиций появилось предложение ликвидировать районные в городе Чернигове советы.

Черниговцы просят прямой маршрут с Масанов до Эпицентра

На местном сайте петиций появилось предложение сделать прямой городской маршрут, который бы

Будет ли ходить маршрут №36 до ЗАЗа?

Черниговцы хотят продлить маршрут №36 до ЗАЗа и просят, чтобы маршрутки ходили чаще
﻿
Видео
Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети