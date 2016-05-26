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Троллейбусную линию – до Еськова!
- Сегодня, 14:02
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На местном сайте петиций появилось предложение провести троллейбусную линию до ул. Еськова.
«У зв'язку із значними проблемами, з якими щоранку стикаються мешканці мікрорайонів вулиці Єськова та Льотної (переповнені маршрутки) та з тим, що міська влада проголосила курс на розвиток електротранспорту, необхідно розглянути можливість проведення тролейбусної лінії до вулиці Єськова», – говорится в петиции.
Автор петиции предлагает «закольцевать» микрорайон Еськова, чтобы троллейбусы ходили туда до конечной и через ул. Летную, и через областную больницу.
Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет ее рассмотреть.
«У зв'язку із значними проблемами, з якими щоранку стикаються мешканці мікрорайонів вулиці Єськова та Льотної (переповнені маршрутки) та з тим, що міська влада проголосила курс на розвиток електротранспорту, необхідно розглянути можливість проведення тролейбусної лінії до вулиці Єськова», – говорится в петиции.
Автор петиции предлагает «закольцевать» микрорайон Еськова, чтобы троллейбусы ходили туда до конечной и через ул. Летную, и через областную больницу.
Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет ее рассмотреть.
Источник: 0462.ua
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