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Управление культуры и туризма Черниговского городского совета подготовило праздничную программу на 25-26 февраля. Основные события развернутся на Красной площади и прилегающей территории.
Программа проведения празднично-ярмарочных мероприятий к празднику Масленицы и ярмарке «Сало-2017»
25 февраля 2017
11.00-17.00 Черниговская ярмарка «Сало-2017»
12.00 Торжественное открытие ярмарки.
В программе мероприятий:
11.00-17.00 Праздничная торговля от производителей города и области.
11.00-22.00 Работа фуд-зоны.
11.00-17.00 Выставка-продажа и дегустация сала и мяса.
11.00-17.00 Работа сувенирной аллеи.
11.00-17.00 Детская анимация и конкурс на лучший рисунок блина от парка празднования дней рождения «Детская планета».
12.00-18.00 Выступления творческих коллективов и солистов области.
12.00-18.00 Спортивно-развлекательные конкурсы.
18.00-22.00 Ice party на городском катке.
26 февраля 2017
12.00-18.00 Выставка-ярмарка к празднику Масленицы.
В программе мероприятий:
12.00-18.00 Праздничная торговля от производителей города и области.
11.00-22.00 Работа фуд-зоны.
12.00-18.00 Работа сувенирной аллеи.
12.00-17.00 «Блины по-библиотечному»:
• Мастер-классы по изготовлению куклы-мотанки, украшения из лент, поделок из бисера;
• Фотосушка «Книжные« вкусности».
12.00-18.00 Детская анимация и конкурс на лучший рисунок блина от парка празднования дней рождения «Детская планета».
12.00-18.00 Спортивно-развлекательные конкурсы.
12.00-18.00 Выступления творческих коллективов и солистов города.
18.00 Файер-шоу.
18.00-22.00 Ice party на городском катке.
По инициативе общественности в рамках праздничных мероприятий будет проводиться благотворительная акция по сбору средств на лечение Тимофея Зленко.
В Чернигове – масленица и ярмарка сала (программа мероприятий)
- Сегодня, 14:51
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Управление культуры и туризма Черниговского городского совета подготовило праздничную программу на 25-26 февраля. Основные события развернутся на Красной площади и прилегающей территории.
Программа проведения празднично-ярмарочных мероприятий к празднику Масленицы и ярмарке «Сало-2017»
25 февраля 2017
11.00-17.00 Черниговская ярмарка «Сало-2017»
12.00 Торжественное открытие ярмарки.
В программе мероприятий:
11.00-17.00 Праздничная торговля от производителей города и области.
11.00-22.00 Работа фуд-зоны.
11.00-17.00 Выставка-продажа и дегустация сала и мяса.
11.00-17.00 Работа сувенирной аллеи.
11.00-17.00 Детская анимация и конкурс на лучший рисунок блина от парка празднования дней рождения «Детская планета».
12.00-18.00 Выступления творческих коллективов и солистов области.
12.00-18.00 Спортивно-развлекательные конкурсы.
18.00-22.00 Ice party на городском катке.
26 февраля 2017
12.00-18.00 Выставка-ярмарка к празднику Масленицы.
В программе мероприятий:
12.00-18.00 Праздничная торговля от производителей города и области.
11.00-22.00 Работа фуд-зоны.
12.00-18.00 Работа сувенирной аллеи.
12.00-17.00 «Блины по-библиотечному»:
• Мастер-классы по изготовлению куклы-мотанки, украшения из лент, поделок из бисера;
• Фотосушка «Книжные« вкусности».
12.00-18.00 Детская анимация и конкурс на лучший рисунок блина от парка празднования дней рождения «Детская планета».
12.00-18.00 Спортивно-развлекательные конкурсы.
12.00-18.00 Выступления творческих коллективов и солистов города.
18.00 Файер-шоу.
18.00-22.00 Ice party на городском катке.
По инициативе общественности в рамках праздничных мероприятий будет проводиться благотворительная акция по сбору средств на лечение Тимофея Зленко.
Источник: 0462.ua
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