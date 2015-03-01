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СБУ нашла в Черниговской области фальшивые молокопродукты
- Сегодня, 15:00
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На Черниговщине СБУ пресекла деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактной молочной продукции.
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность подпольного цеха по изготовлению сливочного масла из сомнительного сырья.
Спецслужбы установили, что нелегальное производство организовал в Нежине местный предприниматель. Цех работал в арендованных складских помещениях в промышленном районе города.
Бизнесмен изготавливал поддельное масло известного иностранного бренда в антисанитарных условиях, используя отходы молочной продукции неизвестного происхождения.
Сотрудники СБУ задокументировали, что цех ежесуточно производил в среднем одну тонну готовой продукции, которую злоумышленник реализовал торговым сетям по всей территории Украины.
Во время обысков оперативники обнаружили оборудование для изготовления фальсификата, емкости с опасными химическими веществами, упаковочный материал и более трехсот ящиков готовой продукции общей стоимостью почти миллион гривен.
Сейчас происходят неотложные меры для изъятия из торговых сетей контрафактного товара. Открыто уголовное производство по ст. 227 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность подпольного цеха по изготовлению сливочного масла из сомнительного сырья.
Спецслужбы установили, что нелегальное производство организовал в Нежине местный предприниматель. Цех работал в арендованных складских помещениях в промышленном районе города.
Бизнесмен изготавливал поддельное масло известного иностранного бренда в антисанитарных условиях, используя отходы молочной продукции неизвестного происхождения.
Сотрудники СБУ задокументировали, что цех ежесуточно производил в среднем одну тонну готовой продукции, которую злоумышленник реализовал торговым сетям по всей территории Украины.
Во время обысков оперативники обнаружили оборудование для изготовления фальсификата, емкости с опасными химическими веществами, упаковочный материал и более трехсот ящиков готовой продукции общей стоимостью почти миллион гривен.
Сейчас происходят неотложные меры для изъятия из торговых сетей контрафактного товара. Открыто уголовное производство по ст. 227 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Источник: 0462.ua
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