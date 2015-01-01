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В Чернигове – новая услуга: позвонил в полицию – получил СМС

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:18
  • Просмотров: 23
В Чернигове – новая услуга: позвонил в полицию – получил СМС
Черниговская полиция первой в Украине внедрила новый информационный сервис – программу информирования граждан о регистрации заявлений и сообщений.

Если раньше граждане жаловались, что порой не могут дозвониться в полицию, то после ввода в действие новой линии 102 каждый гарантированно имеет возможность сообщить оператору о преступлении или сделать заявление.

Также у заявителей часто возникали вопросы у кого можно уточнить информацию о состоянии рассмотрения поданных заявлений и сообщений.

С 23 февраля Главное управление Национальной полиции в Черниговской области внедрило новую систему информирования граждан посредством СМС-сообщений.

Отныне заявителям не нужно ломать голову, что произошло с их заявлением, действительно ли оно зарегистрировано и кому поручено расследование.

Если на линию 102 оператору поступает с мобильного телефона сообщение о преступлении или происшествии, то после внесения информации в Единый учет на мобильный телефон заявителя придет СМС-сообщение с логином и паролем, с помощью которых он сможет получить информацию, где зарегистрировано его сообщение, кому поручено расследование и контактные телефоны.

Информация будет лоступна на специальном информационном портале ГУНП в Черниговской области.

Для удобства на сайт можно будет зайти и с мобильного телефона. И теперь узнать зарегистрировано ли заявление и у кого оно на рассмотрении жители Черниговщины смогут даже не вставая с дивана.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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