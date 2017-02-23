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В Чернигове из Стрижня выловили труп

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:33
  • Просмотров: 22
В Чернигове из Стрижня выловили труп23 февраля, из реки Стрижень был выловлен труп мужчины.

Это произошло в том месте, где ул. 2-я Набережная примыкает к ул.Киевской.

По словам одного из соседей он заметил тело еще осенью, но думал, что это бочка, и вот сегодня решил проверить, зацепив тело палкой.

Оперуполномоченный, который работал на месте сообщил, что личность установлена (в кармане у мужчины был паспорт на имя Науменко Владимир Николаевич 1963 года рождения). Будет также назначена экспертиза.

Полиция получила вызов около 14.00 и сотрудники вытащили тело.

Как выяснилось позже, мужчина был женат, но жил у новой подруги. Ни одна ни вторая пассия о его пропаже ранее не заявляли.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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