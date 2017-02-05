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За бой с волчицей пограничники получили награды
- Вчера, 16:09
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В феврале в селе Задериевка, спасая местного жителя, на которого напала бешеная волчица, военнослужащие отдела пограничной службы «Задериевка» практически голыми руками вступили в бой с животным, которое нанесло им многочисленных укусов.
Об этом ЧЕline сообщил помощник начальника пограничного отряда Александр Дудко. Мужественный поступок подчиненных не остался без внимания Председателя Государственной пограничной службы Украины генерал-полковника Виктора Назаренко. На днях Председатель Госпогранслужбы посетил раненых военнослужащих, которые сейчас проходят лечение в Центральном клиническом госпитале Госпогранслужбы, где вручил им нагрудные знаки «За мужество в охране государственной границы».
Об этом ЧЕline сообщил помощник начальника пограничного отряда Александр Дудко. Мужественный поступок подчиненных не остался без внимания Председателя Государственной пограничной службы Украины генерал-полковника Виктора Назаренко. На днях Председатель Госпогранслужбы посетил раненых военнослужащих, которые сейчас проходят лечение в Центральном клиническом госпитале Госпогранслужбы, где вручил им нагрудные знаки «За мужество в охране государственной границы».
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