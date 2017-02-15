﻿﻿ За проезд грузовика «не по той дороге» штраф 12000 » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » За проезд грузовика «не по той дороге» штраф 12000
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

За проезд грузовика «не по той дороге» штраф 12000

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:13
  • Просмотров: 47
За проезд грузовика «не по той дороге» штраф 12000Черниговский окружной административный суд 15.02.2017 удовлетворил иск прокуратуры области и взыскал плату за проезд автомобильными дорогами общего пользования тяжеловесными транспортными средствами.

Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. Основанием обращения в суд стали установленные специалистами Управления Укртрансбезпекы в Черниговской области факты превышения транспортными средствами нормативных весовых параметров, определенных Законом Украины «Об автомобильном транспорте». Предусмотрено, что перевозка опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом допускается по отдельному разрешению в порядке и за плату, определенные отдельными актами законодательства. Санкции в сумме почти 12 тыс. Грн, взысканы в судебном порядке, поступят в государственный бюджет. В этом году органы прокуратуры области уже обратились с исками в суд о взыскании более 150 тыс. Грн за проезд автомобильными дорогами общего пользования тяжеловесными транспортными средствами.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

В Репках предприниматель захватил более 5 гектаров земли

Прокуратура Черниговской области обратилась в арбитражный суд о взыскании в пользу местного

Дорожники отчитались: все дороги очищены от снега

10 января, в Службе автомобильных дорог в Черниговской области заверили: проезд по автодорогам

Льготники еще год будут ездить бесплатно в общественном транспорте

Городской совет на своем пленарном заседании 27 октября утвердил Программу компенсации льготных

В Черниговской области ограничили проезд грузовиков

В Черниговской области с 10 марта ввели ограничения движения транспортных средств на автомобильных

На Черниговщине введено временное ограничение движения транспорта

Служба автомобильных дорог в Черниговской области по согласованию с Управления Госавтоинспекции

Озеро в Черниговской области вернули государству

По искам прокуратуры области Черниговский окружной административный суд вернул в государственную
﻿
Видео
Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области? Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети