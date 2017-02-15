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За проезд грузовика «не по той дороге» штраф 12000
- Вчера, 16:13
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Черниговский окружной административный суд 15.02.2017 удовлетворил иск прокуратуры области и взыскал плату за проезд автомобильными дорогами общего пользования тяжеловесными транспортными средствами.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. Основанием обращения в суд стали установленные специалистами Управления Укртрансбезпекы в Черниговской области факты превышения транспортными средствами нормативных весовых параметров, определенных Законом Украины «Об автомобильном транспорте». Предусмотрено, что перевозка опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом допускается по отдельному разрешению в порядке и за плату, определенные отдельными актами законодательства. Санкции в сумме почти 12 тыс. Грн, взысканы в судебном порядке, поступят в государственный бюджет. В этом году органы прокуратуры области уже обратились с исками в суд о взыскании более 150 тыс. Грн за проезд автомобильными дорогами общего пользования тяжеловесными транспортными средствами.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. Основанием обращения в суд стали установленные специалистами Управления Укртрансбезпекы в Черниговской области факты превышения транспортными средствами нормативных весовых параметров, определенных Законом Украины «Об автомобильном транспорте». Предусмотрено, что перевозка опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом допускается по отдельному разрешению в порядке и за плату, определенные отдельными актами законодательства. Санкции в сумме почти 12 тыс. Грн, взысканы в судебном порядке, поступят в государственный бюджет. В этом году органы прокуратуры области уже обратились с исками в суд о взыскании более 150 тыс. Грн за проезд автомобильными дорогами общего пользования тяжеловесными транспортными средствами.
Источник: cheline.com.ua
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