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Без тепла 45 родин: на Шевченко прорвало трубу

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:40
  • Просмотров: 38
Без тепла 45 родин: на Шевченко прорвало трубуУ Чернігові по вул. Шевченка, 53-В о 20 год. 45 хв. 23 лютого стався порив труби подачі теплоносія до житлового будинку (5-поверховий, 45 квартир). Унаслідок аварії опалення в будинку відсутнє.

Аварійно-відновлювальні роботи будуть проводитися 24 лютого силами ПАТ «Облтеплокомуненерго».шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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