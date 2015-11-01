﻿﻿ Будущие муниципальные милиционеры начали составлять спортивные нормативы » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Будущие муниципальные милиционеры начали составлять спортивные нормативы
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Будущие муниципальные милиционеры начали составлять спортивные нормативы

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:01
  • Просмотров: 27
Будущие муниципальные милиционеры начали составлять спортивные нормативыТолько стартовал отбор к муниципальной полиции Чернигова. Правда, с задержкой почти на целый час. Будущие стражи порядка столько времени ждали экзаменаторов. В экзаменационной зале пока не более полусотни ребят.

По словам заместителя начальника вновь в городе органа Юрия Воробья, к муниципальной полиции сегодня должны отобрать 10 сильных и психологически устойчивых ребят. Кандидаты должны составить два спортивных нормативы - простоять на ринге в спарринге 3 минуты, а также пройти тест Купера. В составе экзаменационной комиссии - работники муниципальной полиции Чернигова, а также тренеры по рукопашному бою, среди которых, кстати, мастер спорта Украины, чемпион мира по кикбоксингу Роман Власенко. А вот начальник муниципальной полиции Виталий Хрустицький в экзаменационной зале отсутствует. По словам его заместителя, в Хрустицького умер отец.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Совсем скоро в Чернигове заработает муниципальная полиция

Новая структура планирует полноценно приступить к своим обязанностям через два месяца. Об этом на

Сегодня в Чернигове будут решать судьбу велодорожек

На сессии Черниговского городского совета, которая пройдет сегодня, 26 января, депутаты рассмотрят

Депутаты горсовета создали муниципальную полицию в Чернигове

На сессии горсовета 30 ноября депутаты отдали 36 голосов «за» создание муниципальной полиции в

Управления патрульной полиции Чернигова объявляет конкурс!

В рамках проведения Недели безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в городе

Отбор в полицию Чернигова завершен – через два месяца увидим их на улицах

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в

Патрульная полиция Чернигова на 90% будет состоять из новых кадров

Этой информацией временно иисполняющий обязанности начальника Главного управления Национальной
﻿
Видео
Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области? Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети