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Будущие муниципальные милиционеры начали составлять спортивные нормативы
- Вчера, 17:01
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Только стартовал отбор к муниципальной полиции Чернигова. Правда, с задержкой почти на целый час. Будущие стражи порядка столько времени ждали экзаменаторов. В экзаменационной зале пока не более полусотни ребят.
По словам заместителя начальника вновь в городе органа Юрия Воробья, к муниципальной полиции сегодня должны отобрать 10 сильных и психологически устойчивых ребят. Кандидаты должны составить два спортивных нормативы - простоять на ринге в спарринге 3 минуты, а также пройти тест Купера. В составе экзаменационной комиссии - работники муниципальной полиции Чернигова, а также тренеры по рукопашному бою, среди которых, кстати, мастер спорта Украины, чемпион мира по кикбоксингу Роман Власенко. А вот начальник муниципальной полиции Виталий Хрустицький в экзаменационной зале отсутствует. По словам его заместителя, в Хрустицького умер отец.
По словам заместителя начальника вновь в городе органа Юрия Воробья, к муниципальной полиции сегодня должны отобрать 10 сильных и психологически устойчивых ребят. Кандидаты должны составить два спортивных нормативы - простоять на ринге в спарринге 3 минуты, а также пройти тест Купера. В составе экзаменационной комиссии - работники муниципальной полиции Чернигова, а также тренеры по рукопашному бою, среди которых, кстати, мастер спорта Украины, чемпион мира по кикбоксингу Роман Власенко. А вот начальник муниципальной полиции Виталий Хрустицький в экзаменационной зале отсутствует. По словам его заместителя, в Хрустицького умер отец.
Источник: cheline.com.ua
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