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Прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного выпуска на рынок Украины опасной продукции в крупных размерах (ст. 227 УК Украины).
Благодаря скоординированным прокуратурой области мерам сотрудниками Главного управления Национальной полиции в области и Нежинского горотдела УСБУ в складских помещениях в г. Нежине обнаружили подпольный цех по производству молочной продукции из некачественного сырья.
Следователями и процессуальными руководителями проведен ряд обысков, в ходе которых изъято около тонны расфасованной продукции под видом масла производства Республики Беларусь, более 2,5 тонн продукции, предназначенной для фасовки, станки, упаковочная бумага, этикетки и другое для масштабного изготовления недоброкачественной продукции без разрешительных документов.
Досудебным расследованием установлено, что продукция изготавливалась с нарушением технологических норм, в антисанитарных условиях с использованием отходов молочной продукции.
Ход следствия находится на контроле прокуратуры области.
Прокуратура следит за ходом следствия по выпуску на рынок некачественных молокопродуктов
- Вчера, 13:29
- Просмотров: 46
Прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного выпуска на рынок Украины опасной продукции в крупных размерах (ст. 227 УК Украины).
Благодаря скоординированным прокуратурой области мерам сотрудниками Главного управления Национальной полиции в области и Нежинского горотдела УСБУ в складских помещениях в г. Нежине обнаружили подпольный цех по производству молочной продукции из некачественного сырья.
Следователями и процессуальными руководителями проведен ряд обысков, в ходе которых изъято около тонны расфасованной продукции под видом масла производства Республики Беларусь, более 2,5 тонн продукции, предназначенной для фасовки, станки, упаковочная бумага, этикетки и другое для масштабного изготовления недоброкачественной продукции без разрешительных документов.
Досудебным расследованием установлено, что продукция изготавливалась с нарушением технологических норм, в антисанитарных условиях с использованием отходов молочной продукции.
Ход следствия находится на контроле прокуратуры области.
Источник: 0462.ua
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