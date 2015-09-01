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Прокуратура следит за ходом следствия по выпуску на рынок некачественных молокопродуктов

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 13:29
  • Просмотров: 46
Прокуратура следит за ходом следствия по выпуску на рынок некачественных молокопродуктов
Прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного выпуска на рынок Украины опасной продукции в крупных размерах (ст. 227 УК Украины).

Благодаря скоординированным прокуратурой области мерам сотрудниками Главного управления Национальной полиции в области и Нежинского горотдела УСБУ в складских помещениях в г. Нежине обнаружили подпольный цех по производству молочной продукции из некачественного сырья.

Следователями и процессуальными руководителями проведен ряд обысков, в ходе которых изъято около тонны расфасованной продукции под видом масла производства Республики Беларусь, более 2,5 тонн продукции, предназначенной для фасовки, станки, упаковочная бумага, этикетки и другое для масштабного изготовления недоброкачественной продукции без разрешительных документов.

Досудебным расследованием установлено, что продукция изготавливалась с нарушением технологических норм, в антисанитарных условиях с использованием отходов молочной продукции.

Ход следствия находится на контроле прокуратуры области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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