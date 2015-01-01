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ФК «Десна» продолжает усиливать свой состав перед стартом весенней части сезона. Накануне отлета в Турцию северяне подписали контракт с Ильей Коваленко – бомбардиром киевской «Оболони-Бровар».
Контракт с одним из лучшим бомбардиров первой лиги рассчитан на три с половиной года.
Илья Коваленко родился 3 марта 1990 в городе Каланчак Херсонской области. Свою карьеру начал там же, под руководством Сергея Панчина. Первым профессиональным клубом полузащитника стала «Сталь» из Каменского (в то время Днепродзержинск).
Затем в карьере Коваленко были «Кривбасс», «Нефтяник» и «Полтава». Наибольшего успеха новый игрок «Десны» достиг в Киеве, выступая за «Оболонь-Бровар».
В составе «пивоваров» Коваленко провел 90 матчей, забив при этом 22 мяча. Почти половину из них Илья забил в первой части сезона 2016/2017. Им интересовались другие клубы УПЛ, но Коваленко предпочел черниговский. Футболист верит, что сможет добиться успеха вместе с «Десной».
На очном противостоянии «Десны» и «Оболонь-Бровара» Коваленко также отметился голом и был лучшим игроком в составе столичного клуба. Хотя усилий одного Коваленко не хватило, и «Десна» переиграла «Оболонь-Бровар».
Напомним, что ранее игроками Десны стали Ливан Арвеладзе и Владимир Лысенко.
«Десна» подписала контракт с футболистом из киевской «Оболони»
- Вчера, 14:12
- Просмотров: 34
ФК «Десна» продолжает усиливать свой состав перед стартом весенней части сезона. Накануне отлета в Турцию северяне подписали контракт с Ильей Коваленко – бомбардиром киевской «Оболони-Бровар».
Контракт с одним из лучшим бомбардиров первой лиги рассчитан на три с половиной года.
Илья Коваленко родился 3 марта 1990 в городе Каланчак Херсонской области. Свою карьеру начал там же, под руководством Сергея Панчина. Первым профессиональным клубом полузащитника стала «Сталь» из Каменского (в то время Днепродзержинск).
Затем в карьере Коваленко были «Кривбасс», «Нефтяник» и «Полтава». Наибольшего успеха новый игрок «Десны» достиг в Киеве, выступая за «Оболонь-Бровар».
В составе «пивоваров» Коваленко провел 90 матчей, забив при этом 22 мяча. Почти половину из них Илья забил в первой части сезона 2016/2017. Им интересовались другие клубы УПЛ, но Коваленко предпочел черниговский. Футболист верит, что сможет добиться успеха вместе с «Десной».
На очном противостоянии «Десны» и «Оболонь-Бровара» Коваленко также отметился голом и был лучшим игроком в составе столичного клуба. Хотя усилий одного Коваленко не хватило, и «Десна» переиграла «Оболонь-Бровар».
Напомним, что ранее игроками Десны стали Ливан Арвеладзе и Владимир Лысенко.
Источник: 0462.ua
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