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В АТО погиб солдат из Чернигова
- Вчера, 14:48
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Утреннее расширенное заседание в горсовете сегодня, 27 февраля, началось с минуты молчания. В зоне АТО погиб еще один черниговец.
Присутствующие почтили память Дмитрия Пономаренко, 1981 года рождения. Служил в 72-й отдельной механизированной бригаде. Погиб 25 февраля под Верхнеторецким Ясиноватского района Донецкой области.
Присутствующие почтили память Дмитрия Пономаренко, 1981 года рождения. Служил в 72-й отдельной механизированной бригаде. Погиб 25 февраля под Верхнеторецким Ясиноватского района Донецкой области.
Источник: 0462.ua
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