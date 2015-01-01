4ернігів.інфо » Стрічка новин » Черниговские полисмены - лучшие лыжники в области
В Чернигове прошли соревнования по лыжным гонкам среди коллективов физической культуры правоохранительных органов.
24 февраля на лыжной базе в урочище Яцево было многолюдно. Там происходили традиционные городские соревнования «Черниговская лыжня 2017». На лыжню стали как взрослые, так и дети. Особенно эмоциональными были заезды в формате «мама, папа и я».
В рамках этой гонки прошли и областные соревнования по лыжным гонкам на Кубок Черниговской областной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины среди коллективов физической культуры правоохранительных органов. В соревнованиях принимали участие восемь команд.
В эстафете на 3 километра третье место заняла команда академии Государственной пенитенциарной службы Украины, второе место почетного пьедестала заняли лыжники главного управления Государственной фискальной службы области.
Победила в соревнованиях команда Главного управления Национальной полиции в Черниговской области. Поздравляем команду ГУНП - начальника кинологического центра Анатолия Легеду, его заместителя Михаила Кузьменко и врача-хирурга Государственного учреждения «Территориальное медицинское объединение МВД Украины по Черниговской области» Андрея Ткаченко.
Черниговские полисмены - лучшие лыжники в области
- Вчера, 15:18
- Просмотров: 25
В Чернигове прошли соревнования по лыжным гонкам среди коллективов физической культуры правоохранительных органов.
24 февраля на лыжной базе в урочище Яцево было многолюдно. Там происходили традиционные городские соревнования «Черниговская лыжня 2017». На лыжню стали как взрослые, так и дети. Особенно эмоциональными были заезды в формате «мама, папа и я».
В рамках этой гонки прошли и областные соревнования по лыжным гонкам на Кубок Черниговской областной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины среди коллективов физической культуры правоохранительных органов. В соревнованиях принимали участие восемь команд.
В эстафете на 3 километра третье место заняла команда академии Государственной пенитенциарной службы Украины, второе место почетного пьедестала заняли лыжники главного управления Государственной фискальной службы области.
Победила в соревнованиях команда Главного управления Национальной полиции в Черниговской области. Поздравляем команду ГУНП - начальника кинологического центра Анатолия Легеду, его заместителя Михаила Кузьменко и врача-хирурга Государственного учреждения «Территориальное медицинское объединение МВД Украины по Черниговской области» Андрея Ткаченко.
Источник: 0462.ua
Рекомендуем похожее:
Между участниками АТО и военными состоялись лыжные соревнования
В Чернигове оперативное командование "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины провело
Полицейские завоевали серебро на чемпионате физкультурно-спортивного общест ...
Итогом длительной и ожесточенной борьбы на волейбольной площадке стала вторая ступень пьедестала
Черниговская полиция достойно представила город над Десной на всеукраинских ...
В Сумах состоялся открытый чемпионат Украины по многоборью среди гражданской молодежи со
Чемпионат по волейболу в Чернигове!
Итогом длительной и ожесточенной борьбы на волейбольной площадке стала вторая ступенька пьедестала
В Чернигове прошел чемпионат Украины по лыжным гонкам
Летний чемпионат Украины по лыжным гонкам, на котором спортсмены соревнуются на лыжероллерах,
В Чернигове завершились соревнования за Кубок Украины по пожарно-прикладном ...
Пожарные из разных областей страны разыграли Кубок Украины. Звание обладателей Кубка Украины по
Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области? Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат...
Добавить комментарий!