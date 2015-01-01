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Черниговские полисмены - лучшие лыжники в области

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:18
  • Просмотров: 25
Черниговские полисмены - лучшие лыжники в области
В Чернигове прошли соревнования по лыжным гонкам среди коллективов физической культуры правоохранительных органов.

24 февраля на лыжной базе в урочище Яцево было многолюдно. Там происходили традиционные городские соревнования «Черниговская лыжня 2017». На лыжню стали как взрослые, так и дети. Особенно эмоциональными были заезды в формате «мама, папа и я».

В рамках этой гонки прошли и областные соревнования по лыжным гонкам на Кубок Черниговской областной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины среди коллективов физической культуры правоохранительных органов. В соревнованиях принимали участие восемь команд.

В эстафете на 3 километра третье место заняла команда академии Государственной пенитенциарной службы Украины, второе место почетного пьедестала заняли лыжники главного управления Государственной фискальной службы области.

Победила в соревнованиях команда Главного управления Национальной полиции в Черниговской области. Поздравляем команду ГУНП - начальника кинологического центра Анатолия Легеду, его заместителя Михаила Кузьменко и врача-хирурга Государственного учреждения «Территориальное медицинское объединение МВД Украины по Черниговской области» Андрея Ткаченко.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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