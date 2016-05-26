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Черниговцы видят необходимость, чтобы в горсовете был отечественный транспорт
- Вчера, 15:44
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На местном сайте петиций появилось предложение: «Вітчизняний транспорт для Чернігівської міської ради».
В петиции акцентируется внимание на том, мэр Чернигова недавно заявил о намерении закупить вместо стареньких «Волг» новые дизельные «Рено» для горсовета.
Такой шаг автор петиции расценивает, как преступление.
«...під час такої важкої ситуації в країні, купувати автомобілі на потреби держави, не вітчизняного виробника, вважаю злочином», – говорится в петиции.
За пять дней под данным заявлением подписались 32 черниговца.
Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская вдасть обязана будет на нее отреагировать.
В петиции акцентируется внимание на том, мэр Чернигова недавно заявил о намерении закупить вместо стареньких «Волг» новые дизельные «Рено» для горсовета.
Такой шаг автор петиции расценивает, как преступление.
«...під час такої важкої ситуації в країні, купувати автомобілі на потреби держави, не вітчизняного виробника, вважаю злочином», – говорится в петиции.
За пять дней под данным заявлением подписались 32 черниговца.
Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская вдасть обязана будет на нее отреагировать.
Источник: 0462.ua
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