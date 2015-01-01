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С отоплением в Черниговской области всё, как надо

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:02
  • Просмотров: 27
Отопительный сезон 2016/17 и показатели оплаты за предоставленные услуги по теплоснабжению обсудили на прошлой неделе участники селекторного совещания, которое провел заместитель Министра регионального развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Эдуард Кругляк.

От Черниговской области в обсуждении приняли участие заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Романова, руководители структурных подразделений ОГА и предприятий топливно-энергетического комплекса, тепло- водоснабжения.

Эдуард Кругляк проинформировал, что отопительный период в регионах проходит в штатном режиме. Возникают аварийные ситуации, которые в оперативном порядке ликвидируются соответствующими аварийными службами.

Черниговский чиновники в свою очередь отметили, что на сегодня все системы жизнеобеспечения Черниговской области работают в штатном режиме.

Обеспечено стопроцентное подачу тепла жилищному фонду (2016 домов) и объектам бюджетной сферы (546 школ, 441 детский сад, 54 больницы).

С целью оперативного реагирования на внештатные ситуации на предприятиях круглосуточно работают аварийно-диспетчерские службы, которые укомплектованы в необходимых объемах людьми, запасом материалов и оборудования.

КЭП «Черниговская ТЭЦ» ООО фирмы «ТЕХНОВА» не уменьшила объемы производимой электрической и тепловой энергии.

Ранее о том, что в Чернигове не будет сорван отопительный сезон заявлял городской голова Владислав Атрошенко.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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