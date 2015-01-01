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С отоплением в Черниговской области всё, как надо
- Вчера, 16:02
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Отопительный сезон 2016/17 и показатели оплаты за предоставленные услуги по теплоснабжению обсудили на прошлой неделе участники селекторного совещания, которое провел заместитель Министра регионального развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Эдуард Кругляк.
От Черниговской области в обсуждении приняли участие заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Романова, руководители структурных подразделений ОГА и предприятий топливно-энергетического комплекса, тепло- водоснабжения.
Эдуард Кругляк проинформировал, что отопительный период в регионах проходит в штатном режиме. Возникают аварийные ситуации, которые в оперативном порядке ликвидируются соответствующими аварийными службами.
Черниговский чиновники в свою очередь отметили, что на сегодня все системы жизнеобеспечения Черниговской области работают в штатном режиме.
Обеспечено стопроцентное подачу тепла жилищному фонду (2016 домов) и объектам бюджетной сферы (546 школ, 441 детский сад, 54 больницы).
С целью оперативного реагирования на внештатные ситуации на предприятиях круглосуточно работают аварийно-диспетчерские службы, которые укомплектованы в необходимых объемах людьми, запасом материалов и оборудования.
КЭП «Черниговская ТЭЦ» ООО фирмы «ТЕХНОВА» не уменьшила объемы производимой электрической и тепловой энергии.
Ранее о том, что в Чернигове не будет сорван отопительный сезон заявлял городской голова Владислав Атрошенко.
От Черниговской области в обсуждении приняли участие заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Романова, руководители структурных подразделений ОГА и предприятий топливно-энергетического комплекса, тепло- водоснабжения.
Эдуард Кругляк проинформировал, что отопительный период в регионах проходит в штатном режиме. Возникают аварийные ситуации, которые в оперативном порядке ликвидируются соответствующими аварийными службами.
Черниговский чиновники в свою очередь отметили, что на сегодня все системы жизнеобеспечения Черниговской области работают в штатном режиме.
Обеспечено стопроцентное подачу тепла жилищному фонду (2016 домов) и объектам бюджетной сферы (546 школ, 441 детский сад, 54 больницы).
С целью оперативного реагирования на внештатные ситуации на предприятиях круглосуточно работают аварийно-диспетчерские службы, которые укомплектованы в необходимых объемах людьми, запасом материалов и оборудования.
КЭП «Черниговская ТЭЦ» ООО фирмы «ТЕХНОВА» не уменьшила объемы производимой электрической и тепловой энергии.
Ранее о том, что в Чернигове не будет сорван отопительный сезон заявлял городской голова Владислав Атрошенко.
Источник: 0462.ua
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