В черниговском Совете церквей Киевский и Московский патриархаты будут работать вместе

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На прошлой неделе в Чернигове был создан Общественный совет церквей и религиозных организаций. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Владислав Атрошенко.
Предварительное решение о создании совещательного органа, в состав которого вошли бы представители разных религиозных общин, было принято во время встречи священнослужителей с мэром.
Тогда, во время совместного совещания было согласовано, что наиболее острые вопросы можно и нужно решать светской и церковной власти совместными усилиями.
Общественный совет церквей должен объединить усилия по морально-духовному возрождению общества, пропаганде семейных ценностей и решению проблем социального и морально-психологического характера.
В состав Общественного совета церквей и религиозных организаций вошли:
• архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (управляющий (управляющий Черниговской епархией УПЦ КП)
• митрополит Черниговский и Новгород-Сиверский Амвросий (управляющий Черниговской епархией УПЦ МП)
• отец Петр Лоза (настоятель прихода Украинской греко-католической церкви)
• отец Бернард Фильчаковский (Римско-католическая церковь)
• пастор Анатолий Бутурлин (церковь Адвентистов седьмого дня)
• пастор Виктор Василенко (церковь Евангельських христиан баптистов)
• пастор Петр Бевз (председатель миссии «Милосердие и духовное возрождение»
• главный раввин иудейских религиозных общин в Черниговской области Исроэль (Сильберштейн)
• Семен Бельман – председатель правлений Черниговского областного объединения еврейских общин и организаций
• епископ Анатолий Евчук (Черниговское управление объединенной церкви Христиан веры евангельской)
• старший пастор Владимир Лазука (Черниговское управление объединенной церкви Полного Евангелия «Українські жнива»)
• пастор Геворг Анабекян (харизматическая христианская церковь «Перемога»
• пастор Анжела Лопатина (Христианская церковь «Євангелия Царство»
• Валентин Макаров – секретарь совета религиозной общины сознания Кришны в Чернигове
• Алексей Степаненко – начальник отдела по делам национальностей и религий Департамента культуры Черниговской областной государственной администрации
В черниговском Совете церквей Киевский и Московский патриархаты будут работать вместе
- Вчера, 16:34
- Просмотров: 27
На прошлой неделе в Чернигове был создан Общественный совет церквей и религиозных организаций. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Владислав Атрошенко.
Предварительное решение о создании совещательного органа, в состав которого вошли бы представители разных религиозных общин, было принято во время встречи священнослужителей с мэром.
Тогда, во время совместного совещания было согласовано, что наиболее острые вопросы можно и нужно решать светской и церковной власти совместными усилиями.
Общественный совет церквей должен объединить усилия по морально-духовному возрождению общества, пропаганде семейных ценностей и решению проблем социального и морально-психологического характера.
В состав Общественного совета церквей и религиозных организаций вошли:
• архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (управляющий (управляющий Черниговской епархией УПЦ КП)
• митрополит Черниговский и Новгород-Сиверский Амвросий (управляющий Черниговской епархией УПЦ МП)
• отец Петр Лоза (настоятель прихода Украинской греко-католической церкви)
• отец Бернард Фильчаковский (Римско-католическая церковь)
• пастор Анатолий Бутурлин (церковь Адвентистов седьмого дня)
• пастор Виктор Василенко (церковь Евангельських христиан баптистов)
• пастор Петр Бевз (председатель миссии «Милосердие и духовное возрождение»
• главный раввин иудейских религиозных общин в Черниговской области Исроэль (Сильберштейн)
• Семен Бельман – председатель правлений Черниговского областного объединения еврейских общин и организаций
• епископ Анатолий Евчук (Черниговское управление объединенной церкви Христиан веры евангельской)
• старший пастор Владимир Лазука (Черниговское управление объединенной церкви Полного Евангелия «Українські жнива»)
• пастор Геворг Анабекян (харизматическая христианская церковь «Перемога»
• пастор Анжела Лопатина (Христианская церковь «Євангелия Царство»
• Валентин Макаров – секретарь совета религиозной общины сознания Кришны в Чернигове
• Алексей Степаненко – начальник отдела по делам национальностей и религий Департамента культуры Черниговской областной государственной администрации
Источник: 0462.ua
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