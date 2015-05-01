В черниговском Совете церквей Киевский и Московский патриархаты будут работать вместе

На прошлой неделе в Чернигове был создан Общественный совет церквей и религиозных организаций. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Владислав Атрошенко.Предварительное решение о создании совещательного органа, в состав которого вошли бы представители разных религиозных общин, было принято во время встречи священнослужителей с мэром.Тогда, во время совместного совещания было согласовано, что наиболее острые вопросы можно и нужно решать светской и церковной власти совместными усилиями.Общественный совет церквей должен объединить усилия по морально-духовному возрождению общества, пропаганде семейных ценностей и решению проблем социального и морально-психологического характера.В состав Общественного совета церквей и религиозных организаций вошли:• архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (управляющий (управляющий Черниговской епархией УПЦ КП)• митрополит Черниговский и Новгород-Сиверский Амвросий (управляющий Черниговской епархией УПЦ МП)• отец Петр Лоза (настоятель прихода Украинской греко-католической церкви)• отец Бернард Фильчаковский (Римско-католическая церковь)• пастор Анатолий Бутурлин (церковь Адвентистов седьмого дня)• пастор Виктор Василенко (церковь Евангельських христиан баптистов)• пастор Петр Бевз (председатель миссии «Милосердие и духовное возрождение»• главный раввин иудейских религиозных общин в Черниговской области Исроэль (Сильберштейн)• Семен Бельман – председатель правлений Черниговского областного объединения еврейских общин и организаций• епископ Анатолий Евчук (Черниговское управление объединенной церкви Христиан веры евангельской)• старший пастор Владимир Лазука (Черниговское управление объединенной церкви Полного Евангелия «Українські жнива»)• пастор Геворг Анабекян (харизматическая христианская церковь «Перемога»• пастор Анжела Лопатина (Христианская церковь «Євангелия Царство»• Валентин Макаров – секретарь совета религиозной общины сознания Кришны в Чернигове• Алексей Степаненко – начальник отдела по делам национальностей и религий Департамента культуры Черниговской областной государственной администрации