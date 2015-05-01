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В черниговском Совете церквей Киевский и Московский патриархаты будут работать вместе

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:34
  • Просмотров: 27
В черниговском Совете церквей Киевский и Московский патриархаты будут работать вместе
На прошлой неделе в Чернигове был создан Общественный совет церквей и религиозных организаций. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Владислав Атрошенко.

Предварительное решение о создании совещательного органа, в состав которого вошли бы представители разных религиозных общин, было принято во время встречи священнослужителей с мэром.

Тогда, во время совместного совещания было согласовано, что наиболее острые вопросы можно и нужно решать светской и церковной власти совместными усилиями.

Общественный совет церквей должен объединить усилия по морально-духовному возрождению общества, пропаганде семейных ценностей и решению проблем социального и морально-психологического характера.

В состав Общественного совета церквей и религиозных организаций вошли:

• архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (управляющий (управляющий Черниговской епархией УПЦ КП)

• митрополит Черниговский и Новгород-Сиверский Амвросий (управляющий Черниговской епархией УПЦ МП)

• отец Петр Лоза (настоятель прихода Украинской греко-католической церкви)

• отец Бернард Фильчаковский (Римско-католическая церковь)

• пастор Анатолий Бутурлин (церковь Адвентистов седьмого дня)

• пастор Виктор Василенко (церковь Евангельських христиан баптистов)

• пастор Петр Бевз (председатель миссии «Милосердие и духовное возрождение»

• главный раввин иудейских религиозных общин в Черниговской области Исроэль (Сильберштейн)

• Семен Бельман – председатель правлений Черниговского областного объединения еврейских общин и организаций

• епископ Анатолий Евчук (Черниговское управление объединенной церкви Христиан веры евангельской)

• старший пастор Владимир Лазука (Черниговское управление объединенной церкви Полного Евангелия «Українські жнива»)

• пастор Геворг Анабекян (харизматическая христианская церковь «Перемога»

• пастор Анжела Лопатина (Христианская церковь «Євангелия Царство»

• Валентин Макаров – секретарь совета религиозной общины сознания Кришны в Чернигове

• Алексей Степаненко – начальник отдела по делам национальностей и религий Департамента культуры Черниговской областной государственной администрации
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Источник: 0462.ua

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