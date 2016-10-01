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Пограничники обнаружили более 65 автомобилей, среди которых 26 были похищены

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:02
  • Просмотров: 27
Пограничники обнаружили более 65 автомобилей, среди которых 26 были похищеныСреди основных мероприятий, которые активно осуществляет Государственная пограничная служба Украины, остается недопущение незаконного перемещения через границу товаров и запрещенных предметов, а также автомобилей, в том числе и тех, которые были украдены или направляются с поддельными документами или перебитыми агрегатами.
Только в течение двух дней на украинском-российской границе пограничники Сумского отряда разоблачили два грузовых автомобиля «VOLVO» и «SCANIA» с поддельными VIN-кодами. Ими наши соотечественники направлялись из России через пункты пропуска «Бачевск» и «Юнаковка».
Достаточно активной относительно незаконного перемещения автомобилей также админмежах с ТОТ АР Крым. Так, в течение неполных двух месяцев текущего года пограничники обнаружили 14 автомобилей, которыми водители направлялись через админмежах с поддельными документами и VIN-кодом.
Отметим, что всего с начала года сотрудники Госпогранслужбы уже разоблачили более 65 различных автомобилей, 26 из которых были похищены. Е более 40 имели несоответствие информации в документах, поддельные номера кузовов или агрегатов и тому подобное.
Кроме этого, для разоблачения и задержания транспортных средств, находящихся в международном розыске пограничники также используют базу данных Интерпола. Всего с начала этого года по этой базой сотрудники Госпогранслужбы реализовывали 34 информации о транспортных средств.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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