4ернігів.інфо » Стрічка новин » Пограничники обнаружили более 65 автомобилей, среди которых 26 были похищены
Пограничники обнаружили более 65 автомобилей, среди которых 26 были похищены
- Вчера, 17:02
- Просмотров: 27
Среди основных мероприятий, которые активно осуществляет Государственная пограничная служба Украины, остается недопущение незаконного перемещения через границу товаров и запрещенных предметов, а также автомобилей, в том числе и тех, которые были украдены или направляются с поддельными документами или перебитыми агрегатами.
Только в течение двух дней на украинском-российской границе пограничники Сумского отряда разоблачили два грузовых автомобиля «VOLVO» и «SCANIA» с поддельными VIN-кодами. Ими наши соотечественники направлялись из России через пункты пропуска «Бачевск» и «Юнаковка».
Достаточно активной относительно незаконного перемещения автомобилей также админмежах с ТОТ АР Крым. Так, в течение неполных двух месяцев текущего года пограничники обнаружили 14 автомобилей, которыми водители направлялись через админмежах с поддельными документами и VIN-кодом.
Отметим, что всего с начала года сотрудники Госпогранслужбы уже разоблачили более 65 различных автомобилей, 26 из которых были похищены. Е более 40 имели несоответствие информации в документах, поддельные номера кузовов или агрегатов и тому подобное.
Кроме этого, для разоблачения и задержания транспортных средств, находящихся в международном розыске пограничники также используют базу данных Интерпола. Всего с начала этого года по этой базой сотрудники Госпогранслужбы реализовывали 34 информации о транспортных средств.
Только в течение двух дней на украинском-российской границе пограничники Сумского отряда разоблачили два грузовых автомобиля «VOLVO» и «SCANIA» с поддельными VIN-кодами. Ими наши соотечественники направлялись из России через пункты пропуска «Бачевск» и «Юнаковка».
Достаточно активной относительно незаконного перемещения автомобилей также админмежах с ТОТ АР Крым. Так, в течение неполных двух месяцев текущего года пограничники обнаружили 14 автомобилей, которыми водители направлялись через админмежах с поддельными документами и VIN-кодом.
Отметим, что всего с начала года сотрудники Госпогранслужбы уже разоблачили более 65 различных автомобилей, 26 из которых были похищены. Е более 40 имели несоответствие информации в документах, поддельные номера кузовов или агрегатов и тому подобное.
Кроме этого, для разоблачения и задержания транспортных средств, находящихся в международном розыске пограничники также используют базу данных Интерпола. Всего с начала этого года по этой базой сотрудники Госпогранслужбы реализовывали 34 информации о транспортных средств.
Источник: 4ernigiv.info
Рекомендуем похожее:
Пограничники Черниговского отряда повели практический тренинг по выявлению ...
Администрация Госпогранслужбы продолжает принимать меры по совершенствованию и наращиванию
Пограничники задержали в автомобилях и в поезде скрытые контрабандные сигар ...
В минувшие выходные пограничники Чопского и Луцкого отряда совместно с сотрудниками таможни
Пограничники не пропустили через границу правонарушителей из Молдовы, Турци ...
Вчера на Черниговщине в пункте пропуска «Сеньковка» во время выезда из Украины автомобиля
Украинец следовал в Беларусь на автомобиле, который находился в розыске по ...
Сотрудники Госпогранслужбы обнаружили и задержали автомобиль, который находился в розыске по базе
Недалеко от границы с Беларусью пограничниками обнаружили автомобиль с теля ...
Государственная пограничная служба продолжает противодействовать правонарушениям на
Пограничники обнаружили «Тойоту», под управлением россиянина, которая была ...
Ценное транспортное средство «Тойота», которое находился в розыске обнаружили вчера в
Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области? Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат...
Добавить комментарий!