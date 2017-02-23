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Госпогранслужба продолжает очищать ряды от нечистых на руку военнослужащих
- Вчера, 17:27
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В Государственной пограничной службе Украины продолжается системная работа по предотвращению и преодолению коррупции. Сегодня за получение неправомерной выгоды разоблачили очередного взяточника.
Военнослужащего в звании «полковник» задержан в Киеве в ходе совместной операции ГУ БКОП СБУ, военной прокуратуры и внутренней безопасности Государственной пограничной службы.
Нечистый на руку пограничник за 6000 долларов США вместе с сообщником был «помочь» в прохождении военной службы в пограничном ведомстве одного человека.
Оперативные сотрудники задокументировали получение офицером первой суммы взятки и задержали сразу после распределения средств.
Отметим, что в пограничном ведомстве четко выдерживается принципиальная позиция в борьбе с коррупцией. Противодействие коррупции, наряду с обеспечением безопасности на государственной границе, была и остается приоритетной для Государственной пограничной службы Украины.
Военнослужащего в звании «полковник» задержан в Киеве в ходе совместной операции ГУ БКОП СБУ, военной прокуратуры и внутренней безопасности Государственной пограничной службы.
Нечистый на руку пограничник за 6000 долларов США вместе с сообщником был «помочь» в прохождении военной службы в пограничном ведомстве одного человека.
Оперативные сотрудники задокументировали получение офицером первой суммы взятки и задержали сразу после распределения средств.
Отметим, что в пограничном ведомстве четко выдерживается принципиальная позиция в борьбе с коррупцией. Противодействие коррупции, наряду с обеспечением безопасности на государственной границе, была и остается приоритетной для Государственной пограничной службы Украины.
Источник: 4ernigiv.info
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