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Узбек пытался дать взятку пограничнику

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 08:54
  • Просмотров: 24
Узбек пытался дать взятку пограничникуС начала 2017 в Государственной пограничной службе Украины проходит внутриведомственная Акция «Свободные от коррупции!», В которой принимают активное участие и пограничники-черниговцы.

Вот и сегодня ночью в международный автомобильный пункт пропуска «Новые Яриловичи» в пешем порядке в Украину прибыл 30-летний гражданин Узбекистана. Во время проведения с ним собеседования, для установления цели прибытия в Украину, за беспрепятственное пересечение государственной границы иностранец предложил офицеру-пограничнику денежное вознаграждение в размере 1400 гривен.

Офицер предложение денежного вознаграждения ответила отказом, предупредив вышеуказанного гражданина об уголовной ответственности за попытку дачи взятки. Учитывая, что в действиях иностранца присутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей 369 Уголовного Кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу», об этом были уведомлены сотрудники Репкинского отделения Национальной полиции, которым и был передан иностранный гражданин для проведения следственных действий.



Помощник начальника пограничного отряда

- Начальник пресс-службы

подполковник О.В.Дудкошаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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