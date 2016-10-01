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Узбек пытался дать взятку пограничнику
- Сегодня, 08:54
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С начала 2017 в Государственной пограничной службе Украины проходит внутриведомственная Акция «Свободные от коррупции!», В которой принимают активное участие и пограничники-черниговцы.
Вот и сегодня ночью в международный автомобильный пункт пропуска «Новые Яриловичи» в пешем порядке в Украину прибыл 30-летний гражданин Узбекистана. Во время проведения с ним собеседования, для установления цели прибытия в Украину, за беспрепятственное пересечение государственной границы иностранец предложил офицеру-пограничнику денежное вознаграждение в размере 1400 гривен.
Офицер предложение денежного вознаграждения ответила отказом, предупредив вышеуказанного гражданина об уголовной ответственности за попытку дачи взятки. Учитывая, что в действиях иностранца присутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей 369 Уголовного Кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу», об этом были уведомлены сотрудники Репкинского отделения Национальной полиции, которым и был передан иностранный гражданин для проведения следственных действий.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник О.В.Дудко
Вот и сегодня ночью в международный автомобильный пункт пропуска «Новые Яриловичи» в пешем порядке в Украину прибыл 30-летний гражданин Узбекистана. Во время проведения с ним собеседования, для установления цели прибытия в Украину, за беспрепятственное пересечение государственной границы иностранец предложил офицеру-пограничнику денежное вознаграждение в размере 1400 гривен.
Офицер предложение денежного вознаграждения ответила отказом, предупредив вышеуказанного гражданина об уголовной ответственности за попытку дачи взятки. Учитывая, что в действиях иностранца присутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей 369 Уголовного Кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу», об этом были уведомлены сотрудники Репкинского отделения Национальной полиции, которым и был передан иностранный гражданин для проведения следственных действий.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник О.В.Дудко
Источник: 4ernigiv.info
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