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За минувшие сутки пограничники обнаружили в пунктах пропуска около тысячи пачек сигарет
- Сегодня, 10:00
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Украинский, который намеревался перевезти через государственную границу около 400 пачек сигарет остановили в пункте пропуска «Рава-Русская» пограничники Львовского отряда и представители фискальной службы. Во время проверки автомобиля «Фольксваген» польской регистрации обзорная группа обнаружила в специально оборудованной полости топливного бака скрытые табачные изделия марки «LD». Сумма оценки конфиската составила более 6000 гривен.
Гражданина Румынии, который тоже направляясь через границу скрыл в машине сигареты остановили в пункте пропуска «Порубное» пограничники Черновицкого отряда. Табачные изделия в количестве 100 пачек иностранец спрятал под обшивкой сиденья автомобиля «Форд». Конфискат вместе с транспортным средством изъяли. Общая сумма оценки составила более 50 000 гривен.
Кроме того, еще около 400 пачек сигарет, которые были спрятаны в транспортных средствах обнаружили прошедшие сутки пограничники Львовского и Луцкого пограничных отрядов.
Гражданина Румынии, который тоже направляясь через границу скрыл в машине сигареты остановили в пункте пропуска «Порубное» пограничники Черновицкого отряда. Табачные изделия в количестве 100 пачек иностранец спрятал под обшивкой сиденья автомобиля «Форд». Конфискат вместе с транспортным средством изъяли. Общая сумма оценки составила более 50 000 гривен.
Кроме того, еще около 400 пачек сигарет, которые были спрятаны в транспортных средствах обнаружили прошедшие сутки пограничники Львовского и Луцкого пограничных отрядов.
Источник: 4ernigiv.info
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