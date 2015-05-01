На Черниговщине уже 1338 граждан подали декларации об имущественном состоянии и доходах

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В Главном управлении ДФС сообщили, что 1338 граждан уже подали налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах. Задекларировали свои доходы за прошлый год 660 граждан, которые определили к уплате налога на доходы физических лиц сумму, составляющую более 2 миллионов 300 000 гривен и более 514 000 гривен военного сбора.
О том, что именно декларировали граждане рассказали в управлении налогов и сборов с
физических лиц. Подавляющее большинство из тех, кто уже выполнил свой конституционный
обязанность, задекларировали унаследованное или полученное в дар имущество. также граждане
декларировали доходы, полученные от предоставления в аренду имущества и от продажи
(Обмена) движимого и / или недвижимого имущества.
Для получения налоговой скидки обратились в фискальные органы 678
граждан. Среди них больше всего родителей студентов, оплачивали в 2016 году стоимость
обучение своих детей.
Уважаемые граждане. Приглашаем вас получить бесплатно бланки налоговых
деклараций об имущественном состоянии и доходах в центрах обслуживания плательщиков (возможно
также распечатать бланки самостоятельно с официального веб-портала ДФС Украины).
Декларацию вы можете по своему выбору подать лично (или уполномоченным на это
лицом), по почте или средствами электронной связи.
Последний день подачи деклараций гражданами, которые обязаны задекларировать свои
доходы, 3 мая 2017. Обращаться для получения налоговой скидки по результатам
2016 можно в течение текущего года. Сумма налоговых обязательств налога на
доходы физических лиц и военного сбора, указанная в представленной годовой декларации,
уплачивается гражданами самостоятельно до 1 августа 2017 года.
Номера счетов, на которые нужно перечислять суммы налога на доходы физических
лиц и военного сбора, уплачиваемых по результатам годового декларирования,
размещены на информационных стендах в Центрах обслуживания плательщиков и на субсайти
ГУ ДФС в Черниговской области официального портала ДФС
(Http://ch.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/).
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
На Черниговщине уже 1338 граждан подали декларации об имущественном состоянии и доходах
- Сегодня, 10:31
- Просмотров: 24
В Главном управлении ДФС сообщили, что 1338 граждан уже подали налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах. Задекларировали свои доходы за прошлый год 660 граждан, которые определили к уплате налога на доходы физических лиц сумму, составляющую более 2 миллионов 300 000 гривен и более 514 000 гривен военного сбора.
О том, что именно декларировали граждане рассказали в управлении налогов и сборов с
физических лиц. Подавляющее большинство из тех, кто уже выполнил свой конституционный
обязанность, задекларировали унаследованное или полученное в дар имущество. также граждане
декларировали доходы, полученные от предоставления в аренду имущества и от продажи
(Обмена) движимого и / или недвижимого имущества.
Для получения налоговой скидки обратились в фискальные органы 678
граждан. Среди них больше всего родителей студентов, оплачивали в 2016 году стоимость
обучение своих детей.
Уважаемые граждане. Приглашаем вас получить бесплатно бланки налоговых
деклараций об имущественном состоянии и доходах в центрах обслуживания плательщиков (возможно
также распечатать бланки самостоятельно с официального веб-портала ДФС Украины).
Декларацию вы можете по своему выбору подать лично (или уполномоченным на это
лицом), по почте или средствами электронной связи.
Последний день подачи деклараций гражданами, которые обязаны задекларировать свои
доходы, 3 мая 2017. Обращаться для получения налоговой скидки по результатам
2016 можно в течение текущего года. Сумма налоговых обязательств налога на
доходы физических лиц и военного сбора, указанная в представленной годовой декларации,
уплачивается гражданами самостоятельно до 1 августа 2017 года.
Номера счетов, на которые нужно перечислять суммы налога на доходы физических
лиц и военного сбора, уплачиваемых по результатам годового декларирования,
размещены на информационных стендах в Центрах обслуживания плательщиков и на субсайти
ГУ ДФС в Черниговской области официального портала ДФС
(Http://ch.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/).
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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