4ернігів.інфо » Стрічка новин » Полиция Чернигова расследует разбойное нападение на ломбард
Полиция Чернигова расследует разбойное нападение на ломбард
- Сегодня, 11:10
- Просмотров: 22
Полицейские Чернигова проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию разбойника, который из огнестрельного оружия тяжело ранил работника ломбарда.
Вечером 24 февраля оператору линии «102» поступило анонимное сообщение, что в одном из черниговских ломбардов по улице Богуна слышны выстрелы.
На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы полиции Чернигова и ГУНП во главе с руководством, туда же были направлены наряды полиции и спецназ, коллеги из прокуратуры.
Когда спецназовцы вошли в ломбард, то нашли там раненого работника заведения. Полицейские оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, дождались приезда кареты «скорой медицинской помощи» и сопроводили раненого в больницу.
При осмотре места происшествия следственно-оперативной группой эксперты изъяли гильзы от автоматического огнестрельного оружия и другие вещественные доказательства. По передней информации, из ломбарда ничего не похищено.
Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) - наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Продолжается досудебное расследование, которое находится на личном контроле руководства полиции Черниговщины.
сектор коммуникации
полиции Черниговской области
Вечером 24 февраля оператору линии «102» поступило анонимное сообщение, что в одном из черниговских ломбардов по улице Богуна слышны выстрелы.
На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы полиции Чернигова и ГУНП во главе с руководством, туда же были направлены наряды полиции и спецназ, коллеги из прокуратуры.
Когда спецназовцы вошли в ломбард, то нашли там раненого работника заведения. Полицейские оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, дождались приезда кареты «скорой медицинской помощи» и сопроводили раненого в больницу.
При осмотре места происшествия следственно-оперативной группой эксперты изъяли гильзы от автоматического огнестрельного оружия и другие вещественные доказательства. По передней информации, из ломбарда ничего не похищено.
Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) - наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Продолжается досудебное расследование, которое находится на личном контроле руководства полиции Черниговщины.
сектор коммуникации
полиции Черниговской области
Источник: 4ernigiv.info
Рекомендуем похожее:
Полиция рассказала подробности ограбления ломбарда в Чернигове
Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника,
Полиция раскрыла два факта нанесения тяжких телесных повреждений
В обоих случаях причиной конфликтов, которые привели к тяжелым травмам их участников, стало
Нежинская полиция расследует трагедию на железнодорожном переезде
Полицейские Нежинского отдела полиции ГУНП в Черниговской области устанавливают обстоятельства ДТП
Нежинская полиция задержала дерзкого грабителя
Находясь в розыске за ранее совершенные преступления, злоумышленник в пригородном ресторане
Черниговская полиция задержала разбойников с арсеналом оружия
Криминальная полиция ГУНП в Черниговской области совместно с прокуратурой области в результате
В Чернигове на ул. Кирова в гараже прогремел взрыв
Вчера вечером, 18 ноября в полицию поступило сообщение о взрыве в черниговском автокооперативе по
Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области? Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат...
Добавить комментарий!