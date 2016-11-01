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Полиция Чернигова расследует разбойное нападение на ломбард

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:10
  • Просмотров: 22
Полиция Чернигова расследует разбойное нападение на ломбардПолицейские Чернигова проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию разбойника, который из огнестрельного оружия тяжело ранил работника ломбарда.

Вечером 24 февраля оператору линии «102» поступило анонимное сообщение, что в одном из черниговских ломбардов по улице Богуна слышны выстрелы.
На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы полиции Чернигова и ГУНП во главе с руководством, туда же были направлены наряды полиции и спецназ, коллеги из прокуратуры.

Когда спецназовцы вошли в ломбард, то нашли там раненого работника заведения. Полицейские оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, дождались приезда кареты «скорой медицинской помощи» и сопроводили раненого в больницу.
При осмотре места происшествия следственно-оперативной группой эксперты изъяли гильзы от автоматического огнестрельного оружия и другие вещественные доказательства. По передней информации, из ломбарда ничего не похищено.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) - наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование, которое находится на личном контроле руководства полиции Черниговщины.
 
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Источник: 4ernigiv.info

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