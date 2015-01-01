Больше тысячи новых квартир построили в Черниговской области за минувший год

Большую часть (52,7%) общего объема жилья принято в эксплуатацию вдомах с двумя и более квартирами, 47,2% - в одноквартирных домах, 0,1% - в общежитиях.За счет средств государственного бюджета жилье в эксплуатацию не принималось.Из общей площади принятого в эксплуатацию жилья 97,6 тыс.м2 составлялаплощадь квартир, 8,4 тыс.м2 - прирост площади существующих квартир за счет реконструкции.В итого за год на Черниговщине стало на 1 222 квартиры больше, 181 из которых – в сельской местности.Средний размер квартиры в городе – 79,9 метров квадратных, тогда как в селе – 112,6 м кв.