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Больше тысячи новых квартир построили в Черниговской области за минувший год

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:28
  • Просмотров: 14
Больше тысячи новых квартир построили в Черниговской области за минувший год
В 2016 году в Черниговской области приняли в эксплуатацию 106,0 тыс.м2 общей площади жилья, что меньше на 44,3% по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщает Главное управление статистики в Черниговской области.

Большую часть (52,7%) общего объема жилья принято в эксплуатацию в
домах с двумя и более квартирами, 47,2% - в одноквартирных домах, 0,1% - в общежитиях.

За счет средств государственного бюджета жилье в эксплуатацию не принималось.

Из общей площади принятого в эксплуатацию жилья 97,6 тыс.м2 составляла
площадь квартир, 8,4 тыс.м2 - прирост площади существующих квартир за счет реконструкции.

В итого за год на Черниговщине стало на 1 222 квартиры больше, 181 из которых – в сельской местности.

Средний размер квартиры в городе – 79,9 метров квадратных, тогда как в селе – 112,6 м кв.
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Источник: 0462.ua

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