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В ходе сессии Черниговского горсовета в зале перед депутатами выступили бывшие работники предприятия.
Люди, проработавшие десятилетиями на мясокомбинате (они же являются миноритарными акционерами) потребовали создать депутатскую комиссию для изучения обстоятельств развала предприятия.
Городской голова Владислав Атрошенко согласился с требованиями и сообщил, что в ближайшее время подпишет соответствующее распоряжение.
Он также попросил от депутатских фракций предоставить ему список желающий поучаствовать в работе такой комиссии.
Ранее люди уверяли, что сначала их заставляли все дивиденды «добровольно» отдавать на развитие мясокомбината, а потом даже не вспоминали о выплатах.
Банкротство мясокомбината в Чернигове будут расследовать депутаты
- Сегодня, 12:11
- Просмотров: 14
В ходе сессии Черниговского горсовета в зале перед депутатами выступили бывшие работники предприятия.
Люди, проработавшие десятилетиями на мясокомбинате (они же являются миноритарными акционерами) потребовали создать депутатскую комиссию для изучения обстоятельств развала предприятия.
Городской голова Владислав Атрошенко согласился с требованиями и сообщил, что в ближайшее время подпишет соответствующее распоряжение.
Он также попросил от депутатских фракций предоставить ему список желающий поучаствовать в работе такой комиссии.
Ранее люди уверяли, что сначала их заставляли все дивиденды «добровольно» отдавать на развитие мясокомбината, а потом даже не вспоминали о выплатах.
Источник: 0462.ua
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