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В Чернигове определились с внешним видом Мемориала защитника Украины
- Сегодня, 12:43
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Вчера, 27 февраля, на заседании конкурсной комиссии жюри выбрали два лучших проекта Мемориала защитникам Украины, который будет установлен на площади Героев Небесной сотни уже в этом году.
Как уже сообщалось ранее, локацию для мемориала Небесной сотне и воинам АТО – место в сквере вдоль проспекта Мира, где ранее находился памятник Ленину, выбирали на общественных слушаниях прошлым летом.
В повестке дни был и вопрос о внешнем виде комплекса, однако до его обсуждения так и не дошли из-за разногласий среди участников слушаний, поэтому на проект мемориала в сентябре прошлого года был оглашен открытый конкурс.
Срок подачи заявок истек 15 февраля, и до 1 марта жюри должно было определиться с фаворитами.
– Сьогодні ми маємо обрати переможця. Вже далі буде розроблений проект меморіалу та прорахована його вартість. Нагадаю, що об’єкт буде реалізовуватися на умовах спів фінансування, відповідно до рішення пройнятого на громадських слуханнях. Зобов’язання пожертвувати певну суму особистих коштів взяв на себе і міських голова, однак, звичайно, основну частину витрат візьме на себе бюджет, –сказал заместитель мэра Александр Ломако.
Всего в управление архитектуры поступило 15 заявок на участие. Две из них вчера сразу же отсеяли за несоответствие условиям конкурса.
Далее судьи выбирали из 13 проектов. Голосование проходило инкогнито – члены жюри не знали, кому принадлежит та, или иная идея, вместо этого каждый проект был пронумерован.
В конечном итоге выделили два лучших, по мнению членов комиссии, их авторы должны будут еще доработать.
Уставить Мемориал защитникам Украины ходят успеть до конца этого года.
Как уже сообщалось ранее, локацию для мемориала Небесной сотне и воинам АТО – место в сквере вдоль проспекта Мира, где ранее находился памятник Ленину, выбирали на общественных слушаниях прошлым летом.
В повестке дни был и вопрос о внешнем виде комплекса, однако до его обсуждения так и не дошли из-за разногласий среди участников слушаний, поэтому на проект мемориала в сентябре прошлого года был оглашен открытый конкурс.
Срок подачи заявок истек 15 февраля, и до 1 марта жюри должно было определиться с фаворитами.
– Сьогодні ми маємо обрати переможця. Вже далі буде розроблений проект меморіалу та прорахована його вартість. Нагадаю, що об’єкт буде реалізовуватися на умовах спів фінансування, відповідно до рішення пройнятого на громадських слуханнях. Зобов’язання пожертвувати певну суму особистих коштів взяв на себе і міських голова, однак, звичайно, основну частину витрат візьме на себе бюджет, –сказал заместитель мэра Александр Ломако.
Всего в управление архитектуры поступило 15 заявок на участие. Две из них вчера сразу же отсеяли за несоответствие условиям конкурса.
Далее судьи выбирали из 13 проектов. Голосование проходило инкогнито – члены жюри не знали, кому принадлежит та, или иная идея, вместо этого каждый проект был пронумерован.
В конечном итоге выделили два лучших, по мнению членов комиссии, их авторы должны будут еще доработать.
Уставить Мемориал защитникам Украины ходят успеть до конца этого года.
Источник: 0462.ua
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