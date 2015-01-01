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В нежинской библиотеке учат готовить здоровую еду

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:02
  • Просмотров: 6
В нежинской библиотеке учат готовить здоровую едуОчередное занятие Кулинарной школы по приготовлению здоровой пищи в библиотеке-филиале №2, 27 февраля, было посвящено - приготовлению каш.

Волонтеры благотворительного фонда «Лучшая жизнь» Любовь Анищук и Оксана Литвиненко рассказали о питательной ценности, лечебные свойства гречки, овсянки, риса, пшена, перловой, ячневой и кукурузной круп, а также приготовили котлет из гречки и мюсли с овсяных хлопьев.

Рассказали о правильные пропорции воды в различных круп и даже приготовили французский соус, который подходит к различным кашам.

Сегодня, 28 февраля, в 11.00 состоится следующее занятие. Будут готовить вкусные и полезные салаты. Напомним, занятия Кулинарной школы стартовали в библиотеке-филиале №2 в начале февраля.

Наталья Пономаренкошаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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