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В Черниговской области самое дорогое молоко
- Сегодня, 13:28
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В Украине дешевеют молочные продукты. На прошлой неделе цены на молоко продолжили опускаться.
Некоторые производители даже говорят о намерении опустить цены больше, чем на 2 грн/кг за молоко экстра сорта, – пишет agrostory.com
Тем не менее в Черниговской области молоко первого сорта – 9,8 грн/кг – это самая высокая цена в Украине.
Так, во Львовской области за такое молоко просят 7,2 грн/кг, а средняя цена по всем областям – 8,85 кг.
Даже средняя цена на молоко экстра сорта составляет 9,34 грн/кг, что на 4 копейки дешевле, чем неделю назад.
Дороже всего такое молоко предлагают в Киевской области – по 9,60 грн/кг, а дешевле всего – в Волынской области – по 8,40 грн/кг.
Молоко высшего сорта сегодня продают по средней цене 8,85 грн/кг. На прошлой неделе цена держалась на таком же уровне.
Дороже всего такое молоко обходится жителям Полтавской области, где цена достигает 9,71 грн/кг, а дешевле всего – жителям Ровенской области, которые платят за молоко высшего сорта по 8,3 грн/кг.
Остальные молочные продукты, кроме сливок, тоже подешевели.
Больше всего упала цена на масло – на 1,9 грн/кг, до 176,23 грн/кг.
Йогурт предлагают дешевле на 0,52 грн/кг – по 46,57 грн/кг, а сыр «Российский» стал доступнее на 0,12 грн/кг – цена на него сейчас составляет 159,63 грн/кг.
А вот сливки подорожали на 0,82 грн/кг – сегодня их предлагают уже по цене 70,62 грн/кг.
Некоторые производители даже говорят о намерении опустить цены больше, чем на 2 грн/кг за молоко экстра сорта, – пишет agrostory.com
Тем не менее в Черниговской области молоко первого сорта – 9,8 грн/кг – это самая высокая цена в Украине.
Так, во Львовской области за такое молоко просят 7,2 грн/кг, а средняя цена по всем областям – 8,85 кг.
Даже средняя цена на молоко экстра сорта составляет 9,34 грн/кг, что на 4 копейки дешевле, чем неделю назад.
Дороже всего такое молоко предлагают в Киевской области – по 9,60 грн/кг, а дешевле всего – в Волынской области – по 8,40 грн/кг.
Молоко высшего сорта сегодня продают по средней цене 8,85 грн/кг. На прошлой неделе цена держалась на таком же уровне.
Дороже всего такое молоко обходится жителям Полтавской области, где цена достигает 9,71 грн/кг, а дешевле всего – жителям Ровенской области, которые платят за молоко высшего сорта по 8,3 грн/кг.
Остальные молочные продукты, кроме сливок, тоже подешевели.
Больше всего упала цена на масло – на 1,9 грн/кг, до 176,23 грн/кг.
Йогурт предлагают дешевле на 0,52 грн/кг – по 46,57 грн/кг, а сыр «Российский» стал доступнее на 0,12 грн/кг – цена на него сейчас составляет 159,63 грн/кг.
А вот сливки подорожали на 0,82 грн/кг – сегодня их предлагают уже по цене 70,62 грн/кг.
Источник: 0462.ua
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