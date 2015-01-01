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В Черниговской области самое дорогое молоко

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:28
  • Просмотров: 9
В Черниговской области самое дорогое молокоВ Украине дешевеют молочные продукты. На прошлой неделе цены на молоко продолжили опускаться.

Некоторые производители даже говорят о намерении опустить цены больше, чем на 2 грн/кг за молоко экстра сорта, – пишет agrostory.com

Тем не менее в Черниговской области молоко первого сорта – 9,8 грн/кг – это самая высокая цена в Украине.

Так, во Львовской области за такое молоко просят 7,2 грн/кг, а средняя цена по всем областям – 8,85 кг.

Даже средняя цена на молоко экстра сорта составляет 9,34 грн/кг, что на 4 копейки дешевле, чем неделю назад.

Дороже всего такое молоко предлагают в Киевской области – по 9,60 грн/кг, а дешевле всего – в Волынской области – по 8,40 грн/кг.

Молоко высшего сорта сегодня продают по средней цене 8,85 грн/кг. На прошлой неделе цена держалась на таком же уровне.

Дороже всего такое молоко обходится жителям Полтавской области, где цена достигает 9,71 грн/кг, а дешевле всего – жителям Ровенской области, которые платят за молоко высшего сорта по 8,3 грн/кг.

Остальные молочные продукты, кроме сливок, тоже подешевели.

Больше всего упала цена на масло – на 1,9 грн/кг, до 176,23 грн/кг.

Йогурт предлагают дешевле на 0,52 грн/кг – по 46,57 грн/кг, а сыр «Российский» стал доступнее на 0,12 грн/кг – цена на него сейчас составляет 159,63 грн/кг.

А вот сливки подорожали на 0,82 грн/кг – сегодня их предлагают уже по цене 70,62 грн/кг.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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