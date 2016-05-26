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Черниговцы хотят изменить маршрут 21 автобуса

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:01
  • Просмотров: 0
Черниговцы хотят изменить маршрут 21 автобусаНа местном сайте петиций появилось предложение – изменить маршрут движения 21 автобуса.

Такая инициатива возникла в связи с открытием троллейбусной линии на Масаны по ул. Казацкой: теперь троллейбус №11 почти дублирует автобус №21.

Поэтому автор петиции предлагает новый маршрут для 21 автобуса, который соединит с. Новый Белоус, Масаны и Епицентр.

«Пропоную такий маршрут: с. Новий Білоус - вул. Елеваторна - вул. Нафтовиків - вул. Незалежності - вул. Героїв Чорнобиля - вул. 77-ї Гвардійської Дивізії - вул. 1-го Травня - вул. Бєлова - вул. Пухова - вул. Захисників України.

Даний маршрут не буде дублювати повністю 11 тролейбус, а також зв’яже жителів с.Новий Білоус та мікрорайону Масани (зокрема району вул. Квітневої та вул. Елеваторна) з ТЦ "Епіцентр" та великим спальним мікрорайоном міста, а також ринко "Нива" і автостанцією №3», – говорится в петиции.

На сегодняшний день под петицией подписались 85 человек из 250 необходимых.

Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет рассмотреть данное предложение и ответить на него.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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