﻿﻿ У жителя Черниговщины изъяли килограмм конопли » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » У жителя Черниговщины изъяли килограмм конопли
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

У жителя Черниговщины изъяли килограмм конопли

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:01
  • Просмотров: 33
У жителя Черниговщины изъяли килограмм коноплиВ ходе расследования уголовного производства по решению суда полицией был проведен санкционированный обыск в хозяйстве жителя одного из сел Носовского района, где обнаружен целый мешок высушенной конопли.

Криминальная полиция Носовского отделения полиции совместно с сотрудниками Управления противодействия наркопреступности по месту жительства гражданина обнаружила и изъяла сверток с измельченным веществом растительного происхождения и мешок с сухими растениями конопли общим весом около 1 кг.

Изъятое направлено на экспертизу в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) - наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

У жителя Черниговского района криминальная полиция изъяла более 2 килограмм ...

Правоохранителям парень объяснил, что столько наркотиков он хранил у себя дома для собственного

5 килограммов конопли отобрали черниговские полицейские

В ходе обыска в помещениях двух нежинцев полицейские изъяли 5 кг измельченного вещества

В Чернигове полиция изъяла у парня партию марихуаны

В ходе оперативно-профилактической отработки области в Чернигове полиция изъяла у горожанина почти

Полиция изъяла у черниговца партию наркотиков

В рамках проведения оперативно-профилактической отработки Черниговской области в областном центре

На Черниговщине у мужчины изъяли килограмм марихуаны

В ходе отработки м. Сновск участковые инспекторы Сновск отделения полиции ГУНП в Черниговской

В Сновске полиция изъяла у гражданина килограмм марихуаны

В ходе отработки м. Сновск участковые инспекторы Сновск отделения полиции ГУНП в Черниговской
﻿
Видео
Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области? Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети