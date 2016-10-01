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В субботу, 25 февраля, экипаж патрульной полиции остановил автомобиль для того, чтобы составить на водителя административный протокол по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии наркотического опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Несколько дней назад автомобиль, за рулем которого находился 28-летний водитель, был остановлен за нарушение правил дорожного движения. Во время общения у правоохранителей возникло подозрение, что гражданин находится в состоянии наркотического опьянения. Его доставили в медицинское учреждение для прохождения осмотра.
Результат анализа, сданного водителем биоматериала, оказался положительным на содержание наркотических веществ. Вывод был направлен в Управление патрульной полиции.
Патрульные сообщили водителю о причине остановки и ознакомили с заключением медицинского осмотра.
Во время общения с полицейскими, человек нервничал и пытался что-то скрыть в карманах. Патрульные обратили на это внимание.
Во время поверхностного осмотра у водителя были обнаружены полиэтиленовые пакетики с растительным веществом зеленого цвета и характерным запахом конопли, а также с порошком белого цвета.
Мужчину сразу задержали, а на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа.
В Чернигове патрульные вновь остановили водителя под кайфом
- Вчера, 15:18
- Просмотров: 32
В субботу, 25 февраля, экипаж патрульной полиции остановил автомобиль для того, чтобы составить на водителя административный протокол по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии наркотического опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Несколько дней назад автомобиль, за рулем которого находился 28-летний водитель, был остановлен за нарушение правил дорожного движения. Во время общения у правоохранителей возникло подозрение, что гражданин находится в состоянии наркотического опьянения. Его доставили в медицинское учреждение для прохождения осмотра.
Результат анализа, сданного водителем биоматериала, оказался положительным на содержание наркотических веществ. Вывод был направлен в Управление патрульной полиции.
Патрульные сообщили водителю о причине остановки и ознакомили с заключением медицинского осмотра.
Во время общения с полицейскими, человек нервничал и пытался что-то скрыть в карманах. Патрульные обратили на это внимание.
Во время поверхностного осмотра у водителя были обнаружены полиэтиленовые пакетики с растительным веществом зеленого цвета и характерным запахом конопли, а также с порошком белого цвета.
Мужчину сразу задержали, а на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа.
Источник: 0462.ua
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