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Граница за неделю в пределах региона
- Вчера, 15:48
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В течение недели обстановка на государственной границе Украины в пределах Черниговской оставалась стабильной и контролируемой. Украинско российский участок государственной границы охраняется усиленно, в пунктах пропуска через государственную границу осуществляется усиленный пограничный контроль.
Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и надлежащую безопасность граждан, пересекающих государственную границу. За нарушение государственной границы задержаны 3 человека.
С 20 по 26 февраля 2017 года на Черниговщине, через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 43,6 тыс. Человек и 10,4 тыс. Транспортных средств.
К административной ответственности привлечено 26 лиц, на которых наложено штрафов на сумму 10455 гривен. Через государственную границу не пропущено 31 человек, из которых 5 незаконных мигрантов и 8 граждан России.
В течение выходных дней через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 14,5 тыс. Человек и 3,4 тыс. Транспортных средств. Через государственную границу не пропущено 8 человек.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и надлежащую безопасность граждан, пересекающих государственную границу. За нарушение государственной границы задержаны 3 человека.
С 20 по 26 февраля 2017 года на Черниговщине, через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 43,6 тыс. Человек и 10,4 тыс. Транспортных средств.
К административной ответственности привлечено 26 лиц, на которых наложено штрафов на сумму 10455 гривен. Через государственную границу не пропущено 31 человек, из которых 5 незаконных мигрантов и 8 граждан России.
В течение выходных дней через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 14,5 тыс. Человек и 3,4 тыс. Транспортных средств. Через государственную границу не пропущено 8 человек.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Источник: 4ernigiv.info
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