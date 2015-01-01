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В ходе операции, проведенной подразделением спецназа ГУНП в Черниговской области в одном из спальных массивов Чернигова, был задержан вооруженный автоматическим оружием мужчина, подозреваемый в совершении ряда особо тяжких преступлений.
Как рассказал на брифинге начальник ГУНП в Черниговской области
полковник полиции Эдуард Алехин, около 13 часов 27 февраля бойцы
спецподразделения проводили операцию по задержанию ранее судимого
наркомана, подозреваемого в серии тяжких преступлений.
Среди них и нападение на черниговский ломбард, в ходе которого
злоумышленник из автомата тяжело ранил в голову работника учреждения,
выпустив из автомата более двух десятков пуль.
Преступник проживал в квартире своего знакомого, с которым отбывал
наказание в колонии. Мужчина очень плотно «сидел на игле», употребляя за
сутки 20 «кубиков» ацетилированного опия. Постоянно находясь в
полуадекватном состоянии, он привязал к брюкам гранату и так ходил по
квартире.
Когда спецназовцы вошли в помещение, подозреваемый бросил
гранату под ноги бойцам. В результате взрыва получили осколочные ранения
двое полицейских, один из них находится в стабильно тяжелом состоянии.
Был ранен и преступник.
Подозреваемого спецназовцы задержали. У него изъят автомат
Калашникова АКС-74У калибра 5,45 с глушителем и три снаряженных
магазина.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных
расследований, открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного
кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного
органа), что наказывается лишением свободы на срок от девяти до
пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.
Досудебное расследование продолжается.
Сектор коммуникации
полиции Черниговской области
В Чернигове во время задержания вооруженного преступника двое полицейских получили ранения
- Вчера, 16:00
- Просмотров: 34
В ходе операции, проведенной подразделением спецназа ГУНП в Черниговской области в одном из спальных массивов Чернигова, был задержан вооруженный автоматическим оружием мужчина, подозреваемый в совершении ряда особо тяжких преступлений.
Как рассказал на брифинге начальник ГУНП в Черниговской области
полковник полиции Эдуард Алехин, около 13 часов 27 февраля бойцы
спецподразделения проводили операцию по задержанию ранее судимого
наркомана, подозреваемого в серии тяжких преступлений.
Среди них и нападение на черниговский ломбард, в ходе которого
злоумышленник из автомата тяжело ранил в голову работника учреждения,
выпустив из автомата более двух десятков пуль.
Преступник проживал в квартире своего знакомого, с которым отбывал
наказание в колонии. Мужчина очень плотно «сидел на игле», употребляя за
сутки 20 «кубиков» ацетилированного опия. Постоянно находясь в
полуадекватном состоянии, он привязал к брюкам гранату и так ходил по
квартире.
Когда спецназовцы вошли в помещение, подозреваемый бросил
гранату под ноги бойцам. В результате взрыва получили осколочные ранения
двое полицейских, один из них находится в стабильно тяжелом состоянии.
Был ранен и преступник.
Подозреваемого спецназовцы задержали. У него изъят автомат
Калашникова АКС-74У калибра 5,45 с глушителем и три снаряженных
магазина.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных
расследований, открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного
кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного
органа), что наказывается лишением свободы на срок от девяти до
пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.
Досудебное расследование продолжается.
Сектор коммуникации
полиции Черниговской области
Источник: 4ernigiv.info
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