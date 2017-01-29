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Две старинные иконы задержали при попытке незаконного перемещения через границу на Черниговщине

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:57
  • Просмотров: 32
Две старинные иконы задержали при попытке незаконного перемещения через границу на ЧерниговщинеСотрудники Черниговской таможни ДФС и пограничники во время осуществления погранично-таможенного контроля поезда «Санкт-Петербург - Киев» в пункте пропуска «Горностаевка-Терюха» изъяли две старинные иконы.

Гражданин РФ, который следовал данным поездом в Украину, заявил устно и

письменно, что перемещает только личные вещи. Иконы были обнаружены в его дорожный

сумке при проведении таможенного досмотра. Обе иконы нарисованы на дереве и

имеют признаки старины. На одной изображения Богоматери с младенцем, на другой -

счета Святого. Обе святыни имеют многочисленные повреждения.

В соответствии с законодательством Украины для ввоза данных предметов нужно

свидетельство на право вывоза из государства, с которой вывозятся культурные ценности.

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил, по которому изъяли иконы.

После проведения необходимых процедур и проведения искусствоведческой

экспертизы дело передадут в суд.

Отдел организации работы

ГУ ДФС в Черниговской области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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