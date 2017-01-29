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Две старинные иконы задержали при попытке незаконного перемещения через границу на Черниговщине
- Вчера, 16:57
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Сотрудники Черниговской таможни ДФС и пограничники во время осуществления погранично-таможенного контроля поезда «Санкт-Петербург - Киев» в пункте пропуска «Горностаевка-Терюха» изъяли две старинные иконы.
Гражданин РФ, который следовал данным поездом в Украину, заявил устно и
письменно, что перемещает только личные вещи. Иконы были обнаружены в его дорожный
сумке при проведении таможенного досмотра. Обе иконы нарисованы на дереве и
имеют признаки старины. На одной изображения Богоматери с младенцем, на другой -
счета Святого. Обе святыни имеют многочисленные повреждения.
В соответствии с законодательством Украины для ввоза данных предметов нужно
свидетельство на право вывоза из государства, с которой вывозятся культурные ценности.
Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил, по которому изъяли иконы.
После проведения необходимых процедур и проведения искусствоведческой
экспертизы дело передадут в суд.
Отдел организации работы
ГУ ДФС в Черниговской области.
Гражданин РФ, который следовал данным поездом в Украину, заявил устно и
письменно, что перемещает только личные вещи. Иконы были обнаружены в его дорожный
сумке при проведении таможенного досмотра. Обе иконы нарисованы на дереве и
имеют признаки старины. На одной изображения Богоматери с младенцем, на другой -
счета Святого. Обе святыни имеют многочисленные повреждения.
В соответствии с законодательством Украины для ввоза данных предметов нужно
свидетельство на право вывоза из государства, с которой вывозятся культурные ценности.
Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил, по которому изъяли иконы.
После проведения необходимых процедур и проведения искусствоведческой
экспертизы дело передадут в суд.
Отдел организации работы
ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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