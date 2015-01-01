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На Черниговщине стартовала программа по бесплатному зубопротезированию для участников АТО
- Вчера, 17:18
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В Черниговской городской стоматологической поликлинике по инициативе городского головы Владислава Атрошенко открылась благотворительная программа бесплатного зубопротезирования из металлокерамики для воинов АТО. К программе присоединились промышленники, предприниматели, банкиры и неравнодушные граждане Черниговщины.
На специальный счет поликлиники уже поступило около ста тысяч гривен.
Благодаря этой программе врачи могут бесплатно предоставлять свои услуги.
Как отметил главный врач Черниговской городской стоматологической
поликлиники Иван Маслак, - весь комплекс лечения проводится на средства
поликлиники, однако зубопротезирование с драгоценной металлокерамики возможно
только за счет благотворителей.
Лечиться могут как действующие воины так те освободившиеся а
приоритетным направлением лечения все же остаются семьи погибших бойцов.
Всего на очереди с зубопротезирование находится около семидесяти
участников АТО, в том числе четыре из них, которые являются инвалидами уже прошли курс
зубопротезирование.
В будущем врачи призывают всех неравнодушных присоединиться к этой
программы, ведь поддержка и внимание воинам в мирной жизни очень нужна.
Игорь Березинский
На специальный счет поликлиники уже поступило около ста тысяч гривен.
Благодаря этой программе врачи могут бесплатно предоставлять свои услуги.
Как отметил главный врач Черниговской городской стоматологической
поликлиники Иван Маслак, - весь комплекс лечения проводится на средства
поликлиники, однако зубопротезирование с драгоценной металлокерамики возможно
только за счет благотворителей.
Лечиться могут как действующие воины так те освободившиеся а
приоритетным направлением лечения все же остаются семьи погибших бойцов.
Всего на очереди с зубопротезирование находится около семидесяти
участников АТО, в том числе четыре из них, которые являются инвалидами уже прошли курс
зубопротезирование.
В будущем врачи призывают всех неравнодушных присоединиться к этой
программы, ведь поддержка и внимание воинам в мирной жизни очень нужна.
Игорь Березинский
Источник: 4ernigiv.info
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