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Налоговая: Ставки налогообложения полученным в 2016 году доходов
- Вчера, 17:44
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Как пояснила начальник отдела администрирования налога на доходы физических лиц, имущественных налогов и сборов с физических лиц управления налогов и сборов с физических лиц Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области Алла Супрун, к доходам, полученным в 2016 году, применяется ставка налога на доходы физических лиц :
18 процентов базы налогообложения относительно: доходов, начисленных
(Выплаченных, предоставленных) (кроме случаев, определенных в п. 167.2 - 167.5 ст. 167
Налогового кодекса Украины, далее - Кодекс) в том числе, но не исключительно в
форме: заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат
или других выплат и вознаграждений, которые начисляются (выплачиваются, предоставляются)
плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым
договорам; превышение суммы пенсии (включая сумму ее индексации,
начисленную в соответствии с законом), ежемесячного пожизненного денежного
содержание, определенной в п 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Кодекса,
получаемых налогоплательщиком из Пенсионного фонда Украины или бюджета
по закону; пассивных доходов, в том числе начисленных в виде
дивидендов по акциям и / или инвестиционных сертификатах, выплачиваемых
институтами совместного инвестирования (кроме указанных в п.п. 167.5.2 п. 167 ст.
167 Кодекса);
5 процентов базы налогообложения в случаях, прямо определенных разделом
IV Кодекса;
0 процентов базы налогообложения в случаях, прямо определенных разделом
IV Кодекса.
Ставка военного сбора составляет 1,5 процентов от объекта
обложения сбором за доходами, определенными ст. 163 Кодекса. вместе с
тем, п 1.7 п. 16 1 подраздела 10 раздела ХХ Кодекса освобождены от
налогообложения военным сбором доходы, согласно разделу IV Кодекса
не включаются в общий налогооблагаемый доход физических лиц (не
подлежат налогообложению, облагаются налогом по нулевой ставке).
Напомним бесплатно загрузить форму налоговой декларации о
имущественном состоянии и доходах и ознакомиться с инструкцией по ее заполнению
можно на официальном веб - портале ДФС в разделе «Законодательство»
(Http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo).
Ответы на вопросы, возникающие при заполнении и представлении
декларации об имущественном состоянии и доходах, порядка и сроков уплаты можно
получить в Центре обслуживания плательщиков Черниговской ОГНИ по
адресу: ул. Кирпоноса, д.28, м. Чернигов, телефоны: 65-28- 53, 65-28- 32,
65-28- 25.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
18 процентов базы налогообложения относительно: доходов, начисленных
(Выплаченных, предоставленных) (кроме случаев, определенных в п. 167.2 - 167.5 ст. 167
Налогового кодекса Украины, далее - Кодекс) в том числе, но не исключительно в
форме: заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат
или других выплат и вознаграждений, которые начисляются (выплачиваются, предоставляются)
плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым
договорам; превышение суммы пенсии (включая сумму ее индексации,
начисленную в соответствии с законом), ежемесячного пожизненного денежного
содержание, определенной в п 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Кодекса,
получаемых налогоплательщиком из Пенсионного фонда Украины или бюджета
по закону; пассивных доходов, в том числе начисленных в виде
дивидендов по акциям и / или инвестиционных сертификатах, выплачиваемых
институтами совместного инвестирования (кроме указанных в п.п. 167.5.2 п. 167 ст.
167 Кодекса);
5 процентов базы налогообложения в случаях, прямо определенных разделом
IV Кодекса;
0 процентов базы налогообложения в случаях, прямо определенных разделом
IV Кодекса.
Ставка военного сбора составляет 1,5 процентов от объекта
обложения сбором за доходами, определенными ст. 163 Кодекса. вместе с
тем, п 1.7 п. 16 1 подраздела 10 раздела ХХ Кодекса освобождены от
налогообложения военным сбором доходы, согласно разделу IV Кодекса
не включаются в общий налогооблагаемый доход физических лиц (не
подлежат налогообложению, облагаются налогом по нулевой ставке).
Напомним бесплатно загрузить форму налоговой декларации о
имущественном состоянии и доходах и ознакомиться с инструкцией по ее заполнению
можно на официальном веб - портале ДФС в разделе «Законодательство»
(Http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo).
Ответы на вопросы, возникающие при заполнении и представлении
декларации об имущественном состоянии и доходах, порядка и сроков уплаты можно
получить в Центре обслуживания плательщиков Черниговской ОГНИ по
адресу: ул. Кирпоноса, д.28, м. Чернигов, телефоны: 65-28- 53, 65-28- 32,
65-28- 25.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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