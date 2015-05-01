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Налоговая: Ставки налогообложения полученным в 2016 году доходов

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:44
  • Просмотров: 32
Налоговая: Ставки налогообложения полученным в 2016 году доходовКак пояснила начальник отдела администрирования налога на доходы физических лиц, имущественных налогов и сборов с физических лиц управления налогов и сборов с физических лиц Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области Алла Супрун, к доходам, полученным в 2016 году, применяется ставка налога на доходы физических лиц :

18 процентов базы налогообложения относительно: доходов, начисленных

(Выплаченных, предоставленных) (кроме случаев, определенных в п. 167.2 - 167.5 ст. 167

Налогового кодекса Украины, далее - Кодекс) в том числе, но не исключительно в

форме: заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат

или других выплат и вознаграждений, которые начисляются (выплачиваются, предоставляются)

плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым

договорам; превышение суммы пенсии (включая сумму ее индексации,

начисленную в соответствии с законом), ежемесячного пожизненного денежного

содержание, определенной в п 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Кодекса,

получаемых налогоплательщиком из Пенсионного фонда Украины или бюджета

по закону; пассивных доходов, в том числе начисленных в виде

дивидендов по акциям и / или инвестиционных сертификатах, выплачиваемых

институтами совместного инвестирования (кроме указанных в п.п. 167.5.2 п. 167 ст.

167 Кодекса);

5 процентов базы налогообложения в случаях, прямо определенных разделом

IV Кодекса;

0 процентов базы налогообложения в случаях, прямо определенных разделом

IV Кодекса.

Ставка военного сбора составляет 1,5 процентов от объекта

обложения сбором за доходами, определенными ст. 163 Кодекса. вместе с

тем, п 1.7 п. 16 1 подраздела 10 раздела ХХ Кодекса освобождены от

налогообложения военным сбором доходы, согласно разделу IV Кодекса

не включаются в общий налогооблагаемый доход физических лиц (не

подлежат налогообложению, облагаются налогом по нулевой ставке).

Напомним бесплатно загрузить форму налоговой декларации о

имущественном состоянии и доходах и ознакомиться с инструкцией по ее заполнению

можно на официальном веб - портале ДФС в разделе «Законодательство»

(Http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo).

Ответы на вопросы, возникающие при заполнении и представлении

декларации об имущественном состоянии и доходах, порядка и сроков уплаты можно

получить в Центре обслуживания плательщиков Черниговской ОГНИ по

адресу: ул. Кирпоноса, д.28, м. Чернигов, телефоны: 65-28- 53, 65-28- 32,

65-28- 25.

Отдел организации работы Черниговской ОГНИшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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