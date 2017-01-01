4ернігів.інфо » Стрічка новин » Налоговая Состояние взимания рентной платы
Налоговая Состояние взимания рентной платы
- Сегодня, 09:44
- Просмотров: 8
Как сообщили в отделе администрирования экологического налога и рентной платы и местных налогов управления налогообложения юридических лиц Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области на территории г.. Чернигова и Черниговского района осуществляется специальное использование воды, пользования радиочастотным ресурсом Украины, специальное использование лесных ресурсов, а также добычи полезных ископаемых таких, как пресные подземные воды, торф, суглинок, песок, глина и др.
По состоянию на 01.01.2017 года на учете в инспекции находятся 476 плательщиков рентной
платы (по г.. Чернигову - 379 плательщиков, по Черниговскому р-на - 97 плательщиков), из которых 421
субъект хозяйствования - плательщики рентной платы за специальное использование воды, 86
субъектов хозяйствования - плательщики рентной платы за пользование недрами для
добычи полезных ископаемых.
В течение 2016 года от плательщиков Черниговской ОГНИ в бюджеты всех уровней
поступило:
15,1 млн.грн рентной платы за специальное использование воды (по г.. Чернигову -
15,0 млн грн, по Черниговскому району - 0,1 млн.гривен).
5,8 млн.грн платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых (по
м. Чернигову - 2,2 млн грн, по Черниговскому району - 3,6 млн.гривен).
Специалисты налоговой объяснили, что рентная плата - это общегосударственный налог,
взимаемого за пользование недрами для добычи полезных ископаемых; за
пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых; за
пользование радиочастотным ресурсом Украины; за специальное использование воды; за
специальное использование лесных ресурсов; за транспортировку нефти и нефтепродуктов
магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами, транзитную
транспортировку трубопроводами аммиака по территории Украины (п.п. 14.1.217 п. 14.1. ст. 14
Налогового кодекса Украины, далее - НКУ).
В соответствии с пп. 252.1.1. п.252.1. ст. 252 НКУ плательщиками рентной платы за
пользование недрами для добычи полезных ископаемых являются субъекты хозяйствования, в
том числе граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, зарегистрированные
в соответствии с законом как предприниматели, которые приобрели право пользования объектом (участком)
недр на основании полученных специальных разрешений на пользование недрами (далее -
специальное разрешение) в пределах конкретных участков недр с целью осуществления хозяйственной
деятельности по добыче полезных ископаемых, в том числе во время геологического изучения
(Или геологического изучения с последующей опытно-промышленной разработкой) в пределах
указанных в таких специальных разрешениях объектов (участков) недр. Кроме того, плательщиками
рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых является
землевладельцы и землепользователи, кроме субъектов предпринимательства, в соответствии с
законодательства относятся к фермерских хозяйств, осуществляющих хозяйственную
деятельность по добыче подземных вод на основании разрешений на специальное
водопользования.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
По состоянию на 01.01.2017 года на учете в инспекции находятся 476 плательщиков рентной
платы (по г.. Чернигову - 379 плательщиков, по Черниговскому р-на - 97 плательщиков), из которых 421
субъект хозяйствования - плательщики рентной платы за специальное использование воды, 86
субъектов хозяйствования - плательщики рентной платы за пользование недрами для
добычи полезных ископаемых.
В течение 2016 года от плательщиков Черниговской ОГНИ в бюджеты всех уровней
поступило:
15,1 млн.грн рентной платы за специальное использование воды (по г.. Чернигову -
15,0 млн грн, по Черниговскому району - 0,1 млн.гривен).
5,8 млн.грн платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых (по
м. Чернигову - 2,2 млн грн, по Черниговскому району - 3,6 млн.гривен).
Специалисты налоговой объяснили, что рентная плата - это общегосударственный налог,
взимаемого за пользование недрами для добычи полезных ископаемых; за
пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых; за
пользование радиочастотным ресурсом Украины; за специальное использование воды; за
специальное использование лесных ресурсов; за транспортировку нефти и нефтепродуктов
магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами, транзитную
транспортировку трубопроводами аммиака по территории Украины (п.п. 14.1.217 п. 14.1. ст. 14
Налогового кодекса Украины, далее - НКУ).
В соответствии с пп. 252.1.1. п.252.1. ст. 252 НКУ плательщиками рентной платы за
пользование недрами для добычи полезных ископаемых являются субъекты хозяйствования, в
том числе граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, зарегистрированные
в соответствии с законом как предприниматели, которые приобрели право пользования объектом (участком)
недр на основании полученных специальных разрешений на пользование недрами (далее -
специальное разрешение) в пределах конкретных участков недр с целью осуществления хозяйственной
деятельности по добыче полезных ископаемых, в том числе во время геологического изучения
(Или геологического изучения с последующей опытно-промышленной разработкой) в пределах
указанных в таких специальных разрешениях объектов (участков) недр. Кроме того, плательщиками
рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых является
землевладельцы и землепользователи, кроме субъектов предпринимательства, в соответствии с
законодательства относятся к фермерских хозяйств, осуществляющих хозяйственную
деятельность по добыче подземных вод на основании разрешений на специальное
водопользования.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
Рекомендуем похожее:
Налоговая: Актуальные вопросы экологического налога и рентной платы
Вопросам, больше всего беспокоят налогоплательщиков по экологическому налогу и рентной платы был
Налоговая:Состояние взимания рентной платы
Как сообщили в отделе администрирования экологического налога и рентной платы и местных налогов
Налоговая: Актуальные вопросы экологического налога и рентной платы
Вопросам, больше всего беспокоят налогоплательщиков по экологическому налогу и рентной платы был
Налоговая: Внимание: «горячая линия»!
3 февраля 2017 с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. состоится сеанс телефонной связи «горячая
Правонарушения в сфере земельного законодательства
По информации начальника отдела экологического налога, рентной платы и местных налогов управления
Коломойский и партнеры больше всех зарабатывают на использовании недр Черни ...
Крупнейшим держателем спецразрешений на добычу нефти и газа на Черниговщине является ПАО
Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области? Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат...
Добавить комментарий!