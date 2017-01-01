﻿﻿ Налоговая Состояние взимания рентной платы » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Налоговая Состояние взимания рентной платы
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Налоговая Состояние взимания рентной платы

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:44
  • Просмотров: 8
Налоговая Состояние взимания рентной платыКак сообщили в отделе администрирования экологического налога и рентной платы и местных налогов управления налогообложения юридических лиц Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области на территории г.. Чернигова и Черниговского района осуществляется специальное использование воды, пользования радиочастотным ресурсом Украины, специальное использование лесных ресурсов, а также добычи полезных ископаемых таких, как пресные подземные воды, торф, суглинок, песок, глина и др.

По состоянию на 01.01.2017 года на учете в инспекции находятся 476 плательщиков рентной

платы (по г.. Чернигову - 379 плательщиков, по Черниговскому р-на - 97 плательщиков), из которых 421

субъект хозяйствования - плательщики рентной платы за специальное использование воды, 86

субъектов хозяйствования - плательщики рентной платы за пользование недрами для

добычи полезных ископаемых.

В течение 2016 года от плательщиков Черниговской ОГНИ в бюджеты всех уровней

поступило:

15,1 млн.грн рентной платы за специальное использование воды (по г.. Чернигову -

15,0 млн грн, по Черниговскому району - 0,1 млн.гривен).

5,8 млн.грн платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых (по

м. Чернигову - 2,2 млн грн, по Черниговскому району - 3,6 млн.гривен).

Специалисты налоговой объяснили, что рентная плата - это общегосударственный налог,

взимаемого за пользование недрами для добычи полезных ископаемых; за

пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых; за

пользование радиочастотным ресурсом Украины; за специальное использование воды; за

специальное использование лесных ресурсов; за транспортировку нефти и нефтепродуктов

магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами, транзитную

транспортировку трубопроводами аммиака по территории Украины (п.п. 14.1.217 п. 14.1. ст. 14

Налогового кодекса Украины, далее - НКУ).

В соответствии с пп. 252.1.1. п.252.1. ст. 252 НКУ плательщиками рентной платы за

пользование недрами для добычи полезных ископаемых являются субъекты хозяйствования, в

том числе граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, зарегистрированные

в соответствии с законом как предприниматели, которые приобрели право пользования объектом (участком)

недр на основании полученных специальных разрешений на пользование недрами (далее -

специальное разрешение) в пределах конкретных участков недр с целью осуществления хозяйственной

деятельности по добыче полезных ископаемых, в том числе во время геологического изучения

(Или геологического изучения с последующей опытно-промышленной разработкой) в пределах

указанных в таких специальных разрешениях объектов (участков) недр. Кроме того, плательщиками

рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых является

землевладельцы и землепользователи, кроме субъектов предпринимательства, в соответствии с

законодательства относятся к фермерских хозяйств, осуществляющих хозяйственную

деятельность по добыче подземных вод на основании разрешений на специальное

водопользования.

Отдел организации работы Черниговской ОГНИшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Налоговая: Актуальные вопросы экологического налога и рентной платы

Вопросам, больше всего беспокоят налогоплательщиков по экологическому налогу и рентной платы был

Налоговая:Состояние взимания рентной платы

Как сообщили в отделе администрирования экологического налога и рентной платы и местных налогов

Налоговая: Актуальные вопросы экологического налога и рентной платы

Вопросам, больше всего беспокоят налогоплательщиков по экологическому налогу и рентной платы был

Налоговая: Внимание: «горячая линия»!

3 февраля 2017 с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. состоится сеанс телефонной связи «горячая

Правонарушения в сфере земельного законодательства

По информации начальника отдела экологического налога, рентной платы и местных налогов управления

Коломойский и партнеры больше всех зарабатывают на использовании недр Черни ...

Крупнейшим держателем спецразрешений на добычу нефти и газа на Черниговщине является ПАО
﻿
Видео
Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области? Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети