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Налоговая Новая государственная поддержка агропромышленного комплекса

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:01
  • Просмотров: 0
Налоговая Новая государственная поддержка агропромышленного комплексаЧерниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области информирует: в соответствии с Законами Украины от 20 декабря 2016 №1791-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году» и от 2 Декабрь 2016 №1797-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине» внесены изменения в налоговое законодательство, которые вступили в силу 1 января 2017.

В частности, с целью поддержки агропромышленного комплекса страны:

- Предусмотрено предоставление бюджетных дотаций сельскохозяйственным

товаропроизводителям, внесенных в Реестр получателей бюджетной дотации

в соответствии с Законом Украины «О государственной поддержке сельского

хозяйства Украины »;

- Предусмотрено, что с 1 января 2018 года распределение бюджетной

дотации осуществляется в сумме, не более 150 000 000 гривен на одного

сельскохозяйственного товаропроизводителя в год с учетом связанных с

таким товаропроизводителем лиц;

- Предусмотрено представление сельскохозяйственными товаропроизводителями,

внесенных в Реестр получателей бюджетной дотации в соответствии с Законом

Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины",

приложении к налоговой декларации по НДС, в котором такие сельскохозяйственные

товаропроизводители отмечать расчет налоговых обязательств

положительной разницы между суммой налоговых обязательств отчетного (налогового)

периода и суммой налогового кредита отчетного (налогового) периода с

этого налога по результатам деятельности за операциями, определенными

статьей 161 Закона Украины "О государственной поддержке сельского

хозяйства Украины ", а также расчет удельного веса стоимости

сельскохозяйственных товаров, поставленных в течение попередних12

последовательных отчетных налоговых периодов (месяцев)

- Дополнен функции контролирующих органов по формированию и ведению

Реестр получателей бюджетной дотации для развития сельскохозяйственных

товаропроизводителей и стимулирования производства сельскохозяйственной

продукции.

Отдел организации работы Черниговской ОГНИшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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