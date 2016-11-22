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Налоговая Новая государственная поддержка агропромышленного комплекса
- Сегодня, 10:01
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Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области информирует: в соответствии с Законами Украины от 20 декабря 2016 №1791-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году» и от 2 Декабрь 2016 №1797-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине» внесены изменения в налоговое законодательство, которые вступили в силу 1 января 2017.
В частности, с целью поддержки агропромышленного комплекса страны:
- Предусмотрено предоставление бюджетных дотаций сельскохозяйственным
товаропроизводителям, внесенных в Реестр получателей бюджетной дотации
в соответствии с Законом Украины «О государственной поддержке сельского
хозяйства Украины »;
- Предусмотрено, что с 1 января 2018 года распределение бюджетной
дотации осуществляется в сумме, не более 150 000 000 гривен на одного
сельскохозяйственного товаропроизводителя в год с учетом связанных с
таким товаропроизводителем лиц;
- Предусмотрено представление сельскохозяйственными товаропроизводителями,
внесенных в Реестр получателей бюджетной дотации в соответствии с Законом
Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины",
приложении к налоговой декларации по НДС, в котором такие сельскохозяйственные
товаропроизводители отмечать расчет налоговых обязательств
положительной разницы между суммой налоговых обязательств отчетного (налогового)
периода и суммой налогового кредита отчетного (налогового) периода с
этого налога по результатам деятельности за операциями, определенными
статьей 161 Закона Украины "О государственной поддержке сельского
хозяйства Украины ", а также расчет удельного веса стоимости
сельскохозяйственных товаров, поставленных в течение попередних12
последовательных отчетных налоговых периодов (месяцев)
- Дополнен функции контролирующих органов по формированию и ведению
Реестр получателей бюджетной дотации для развития сельскохозяйственных
товаропроизводителей и стимулирования производства сельскохозяйственной
продукции.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
В частности, с целью поддержки агропромышленного комплекса страны:
- Предусмотрено предоставление бюджетных дотаций сельскохозяйственным
товаропроизводителям, внесенных в Реестр получателей бюджетной дотации
в соответствии с Законом Украины «О государственной поддержке сельского
хозяйства Украины »;
- Предусмотрено, что с 1 января 2018 года распределение бюджетной
дотации осуществляется в сумме, не более 150 000 000 гривен на одного
сельскохозяйственного товаропроизводителя в год с учетом связанных с
таким товаропроизводителем лиц;
- Предусмотрено представление сельскохозяйственными товаропроизводителями,
внесенных в Реестр получателей бюджетной дотации в соответствии с Законом
Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины",
приложении к налоговой декларации по НДС, в котором такие сельскохозяйственные
товаропроизводители отмечать расчет налоговых обязательств
положительной разницы между суммой налоговых обязательств отчетного (налогового)
периода и суммой налогового кредита отчетного (налогового) периода с
этого налога по результатам деятельности за операциями, определенными
статьей 161 Закона Украины "О государственной поддержке сельского
хозяйства Украины ", а также расчет удельного веса стоимости
сельскохозяйственных товаров, поставленных в течение попередних12
последовательных отчетных налоговых периодов (месяцев)
- Дополнен функции контролирующих органов по формированию и ведению
Реестр получателей бюджетной дотации для развития сельскохозяйственных
товаропроизводителей и стимулирования производства сельскохозяйственной
продукции.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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