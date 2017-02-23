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Вчера, 28 февраля, после обеда в кафе в микрорайоне ремзавода обнаружили труп мужчины. Пишет «Высокий Вал», ссылаясь на собственные источники.
Выяснилось, что на улице Летная, 10 в кафе «Чемпион» в рабочем кабинете заведения было обнаружено тело директора кафе, 1977 года рождения, без видимых телесных повреждений. По данному факту проводится проверка.
В Чернигове при загадочных обстоятельствах умер директор кафе
- Сегодня, 13:19
- Просмотров: 25
Вчера, 28 февраля, после обеда в кафе в микрорайоне ремзавода обнаружили труп мужчины. Пишет «Высокий Вал», ссылаясь на собственные источники.
Выяснилось, что на улице Летная, 10 в кафе «Чемпион» в рабочем кабинете заведения было обнаружено тело директора кафе, 1977 года рождения, без видимых телесных повреждений. По данному факту проводится проверка.
Источник: 0462.ua
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