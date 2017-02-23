﻿﻿ В Чернигове при загадочных обстоятельствах умер директор кафе » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » В Чернигове при загадочных обстоятельствах умер директор кафе
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

В Чернигове при загадочных обстоятельствах умер директор кафе

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:19
  • Просмотров: 25
В Чернигове при загадочных обстоятельствах умер директор кафе
Вчера, 28 февраля, после обеда в кафе в микрорайоне ремзавода обнаружили труп мужчины. Пишет «Высокий Вал», ссылаясь на собственные источники.

Выяснилось, что на улице Летная, 10 в кафе «Чемпион» в рабочем кабинете заведения было обнаружено тело директора кафе, 1977 года рождения, без видимых телесных повреждений. По данному факту проводится проверка.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

В центре Чернигова военнослужащий прыгнул с крыши дома

Вчера, 26 февраля, около 10 утра в Чернигове обнаружили тело мужчины. Об этом пишет «Высокий Вал»,

В Чернигове из Стрижня выловили труп

23 февраля, из реки Стрижень был выловлен труп мужчины.

В Чернигове дальнобойщик погиб страшной смертью

К Черниговского отдела полиции 6 февраля обратился врач кареты скорой медицинской помощи о том,

Алкоголики похитили из черниговского кафе 120 литров пива

На Масанах наглые любители спиртных напитков залезли в подвал тамошнего кафе «Княжий орден».

В черниговском кафе беженцы из Мариуполя жестоко избили человека

Свои порядки в черниговском кафе пытались установить трое переселенцев с Донбасса. Ночью они

Безработный киевлянин в черниговском кафе, угрожал посетителям стулом

Наряд государственной службы охраны смог усмирить агрессивного мужчину, который, находясь в
﻿
Видео
Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области? Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети