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Городская власть не намерена закрывать школу № 9. Об этом на сессии городского совета заявил Владислава Атрошенко.
- Чернігівська міська влада не має намірів стосовно закриття школи № 9, - сказал городской голова, обращаясь к родителям учеников этой школы, которые пришли на сессию, чтобы высказаться в защиту своего учебного заведения .
В школе №9 учится 400 учеников. Их без проблем можно было бы разместить в полупустующей школе №5, которая расположена в километре от девятой.
Когда в городе появились слухи о возможном закрытии и переезде, родители стали бить тревогу. На некоторое время их удалось успокоить, но на вчерашней сессии актив родительского комитета пришел к депутатам за обещанием не закрывать школу.
Кроме того, родители также выразили надежду, что при улучшении экономической ситуации будет целесообразно пристроить к зданию дополнительный корпус – пришкольная территория это позволяет.
Владислав Атрошенко заверил родителей в том, что власть не рассматривает вопрос о закрытии школы № 9.
Школу №9 пообещал не закрывать лично мэр Чернигова
- Сегодня, 13:44
- Просмотров: 21
Городская власть не намерена закрывать школу № 9. Об этом на сессии городского совета заявил Владислава Атрошенко.
- Чернігівська міська влада не має намірів стосовно закриття школи № 9, - сказал городской голова, обращаясь к родителям учеников этой школы, которые пришли на сессию, чтобы высказаться в защиту своего учебного заведения .
В школе №9 учится 400 учеников. Их без проблем можно было бы разместить в полупустующей школе №5, которая расположена в километре от девятой.
Когда в городе появились слухи о возможном закрытии и переезде, родители стали бить тревогу. На некоторое время их удалось успокоить, но на вчерашней сессии актив родительского комитета пришел к депутатам за обещанием не закрывать школу.
Кроме того, родители также выразили надежду, что при улучшении экономической ситуации будет целесообразно пристроить к зданию дополнительный корпус – пришкольная территория это позволяет.
Владислав Атрошенко заверил родителей в том, что власть не рассматривает вопрос о закрытии школы № 9.
Источник: 0462.ua
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