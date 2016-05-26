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В Чернигове предлагают запретить зимой долбить ломом брусчатку

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:35
  • Просмотров: 22
В Чернигове предлагают запретить зимой долбить ломом брусчатку
На местном сайте петиций появилось предложение запретить зимой долбить ломом брусчатку.

Под таким, казалось бы странным, лозунгом на самом деле скрывается забота о дорожном и тротуарном покрытии.

«Как работникам ЖЕКов, так и Зеленбуду запретить портить брусчатку, сбивая ломом вместе со льдом куски дорожного и тротуарного покрытия.

Какого бы высокого качества не был бы тротуарный камень, он не переживет такое зверское обращение с ним», – говорится в петиции.

А вот, чтобы пешеходы не ломали себе кости, автор петиции предлагает «активнее посыпать абразивными и химическими средствами».

Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет ее рассмотреть.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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