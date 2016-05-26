4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Чернигове предлагают запретить зимой долбить ломом брусчатку
На местном сайте петиций появилось предложение запретить зимой долбить ломом брусчатку.
Под таким, казалось бы странным, лозунгом на самом деле скрывается забота о дорожном и тротуарном покрытии.
«Как работникам ЖЕКов, так и Зеленбуду запретить портить брусчатку, сбивая ломом вместе со льдом куски дорожного и тротуарного покрытия.
Какого бы высокого качества не был бы тротуарный камень, он не переживет такое зверское обращение с ним», – говорится в петиции.
А вот, чтобы пешеходы не ломали себе кости, автор петиции предлагает «активнее посыпать абразивными и химическими средствами».
Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет ее рассмотреть.
В Чернигове предлагают запретить зимой долбить ломом брусчатку
- Сегодня, 14:35
- Просмотров: 22
На местном сайте петиций появилось предложение запретить зимой долбить ломом брусчатку.
Под таким, казалось бы странным, лозунгом на самом деле скрывается забота о дорожном и тротуарном покрытии.
«Как работникам ЖЕКов, так и Зеленбуду запретить портить брусчатку, сбивая ломом вместе со льдом куски дорожного и тротуарного покрытия.
Какого бы высокого качества не был бы тротуарный камень, он не переживет такое зверское обращение с ним», – говорится в петиции.
А вот, чтобы пешеходы не ломали себе кости, автор петиции предлагает «активнее посыпать абразивными и химическими средствами».
Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет ее рассмотреть.
Источник: 0462.ua
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