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Быть ли бассейну в Чернигове?

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:02
  • Просмотров: 27
Быть ли бассейну в Чернигове?В конце прошлого года в «Єдиній системі місцевих петицій» было зарегистрировано предложение черниговцев построить в городе коммунальный бассейн, который был бы доступен обычным горожанам. Возвести его предлагалось между магазином «ВайнТайм» и отелем «Градецкий».

Бассейн – необходимый минимум для любого города. Кто-то учится плавать, кого-то направляют на водные процедуры врачи в рамках восстановления или лечения. А, кроме этого, есть и спортсмены, которым бассейн нужен для развития мастерства.

Ведь плавание не только олимпийский, но и один из самых медалеемких видов соревновательной программы. То есть появление новых и развитие действующих центров плавания нужно не только обычным гражданам, но и всей Украине.

Спортсменам места нет

Сейчас в Чернигове около 100 спортсменов-пловцов. Занимаются они в 25-метровом частном бассейне «Десна-Аква-Спорт» (бывший «Ашер», а до того – «Авангард»).

Здесь же в прошлом году, впервые в черниговской истории, при поддержке благотворительного фонда «Майбутнє Чернігівщини» прошел чемпионат Украины в категории «Мастерс» на короткой воде.

Однако для спортивных соревнований этот бассейн не сертифицирован – в нем 5 дорожек, тогда как положено 6, 8 или 12.

– Басейн приватний. Якщо господарі захочуть – одну дорожку зроблять: це приватна власність, – рассказывает президент областной федерации плавания Станислав Крот. – Власники можуть закрити басейн на капітальний ремонт. Є така неофіційна інформація.

Если информация подтвердится, и бассейн действительно закроют на ремонт или реконструкцию, никто не сможет обвинить предпринимателей, ведь это их бизнес и они руководствуются коммерческими интересами.

А вот спортсменам тренироваться фактически будет негде. Несколько бассейнов есть в школах, но, как рассказывает Станислав Крот, они от 11 до 17 метров в длину. В них можно научиться плавать, но для тренировок и тем более соревнований эти сооружения не подходят.

Такая ситуация вынуждает лучших черниговских пловцов уезжать из родного города. Самая известная из них – Алёна Киселёва, – в 2015 году выигравшая четыре золота чемпионата Украины, тренируется в США. Покидают «город легенд» и менее титулованные атлеты.

– У нас є така проблема: спортсмени, щоб набратися певного спортивного досвіду, переїжджають у Бровари, де є спортшкола-інтернат. Зараз у нас є Аня Головачьова – вона бронзова призерка чемпіонату України минулого року, Іван Шептун, майстер спорту, призер чемпіонату України, – говорит президент федерации плавания.

– Але з цього року вони будуть представляти Київську область. У нас є договір, що два роки вони дають залік і за Київську область, і за Чернігівську, а після двох років – тільки за Київську. Але цього року й такі домовленості можуть скасуватися.

Новый, 50-метровый бассейн, в котором, кроме пловцов, могли бы заниматься ватерполисты, прыгуны в воду и синхронисты, по оценкам Станислава Крота, обойдется в 50–60 миллионов гривен. Стоит ли ждать горожанам таких вливаний?

Где еще?

Из ответа начальника управления архитектуры и градостроительства Чернигова Сергея Калюжного на петицию следует, что план города предусматривает строительство на участке между «Градецким» и магазином «ВайнТайм» «багатофункціонального видовищного комплексу».

В то же время главный архитектор сообщил, что еще в 2011 году учебному центру Государственной специальной службы транспорта были утверждены и предоставлены градостроительные условия и ограничения для реконструкции помещений бассейна с обустройством отдельного входа на улице Мазепы, 18 (бывший железнодорожный полк).

Такие же условия в 2014 году были предоставлены «УкрСіверБуду» для завершения строительства бассейна и спортивно-оздоровительного комплекса на улице Савчука, 7д, – долгостроя, история которого тянется еще с начала 90-х.

В 2014 году здесь обещано было за год довести начатое до логического завершения и открыть бассейн на пять дорожек (снова – неликвид для спортсменов), но, судя по дальнейшему развитию событий, застройщик увязывал для себя этот проект с будущим строительством жилого дома на Кордовке.

Как только зеленая зона стараниями активистов получила иммунитет в судах – проект строительства бассейна тоже сдулся.

Но даже если оба этих плавательных комплекса заработают, они едва ли пройдут сертификацию для проведения соревнований (по длине, глубине, количеству дорожек и высоте потолков бассейна).

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Источник: 0462.ua

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