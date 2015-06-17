Экологи снова зафиксировали незаконную вырубку дуба в Черниговской области

Установлено, что вырубка проводилась группой лиц с помощью бензопил. Передвигались нарушители автомобилем «Мерседес», на котором с места вырубки сбежали в неизвестном направлении, оставив отрезки стволов деревьев по 3,20 м на месте вырубки.Ущерб, нанесенный окружающей среде составляют 48,18892 тыс. грн.По данному факту оформлены соответствующие материалы и отправлено для соответствующего реагирования в Городнянское отделение полиции Менского отдела полиции ГУНП в Черниговской области для проведения оперативно-следственных действий с целью установления лиц нарушителей.Кроме того, в марте 2016 года указанный выше автомобиль уже задерживался с незаконно добытой древесиной дуба обыкновенного на территории Репкинского района, тогда были обнаружены рубки 124 деревьев дуба на землях Сиберизького сельского совета. Автомобиль с древесиной был передан в Репкинское ОП ГУНП в Черниговской области