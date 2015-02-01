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Раненые грабителем черниговские полицейские – вне опасности

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:02
  • Просмотров: 16
Раненые грабителем черниговские полицейские – вне опасности
Состояние черниговских силовиков, которые были ранены при задержании вооруженного преступника, стабилизировалось, сообщает пресс-служба ГУНП в Черниговской области.

Напомним, 27 февраля в ходе операции, проведенной подразделением спецназа полиции, был задержан вооруженный автоматическим оружием ранее судимый наркоман, подозреваемый в совершении ряда особо тяжких преступлений.

В том числе – нападение на черниговский ломбард, в ходе которого злоумышленник из автомата тяжело ранил в голову охранника, выпустив более двух десятков пуль.

Во время задержания преступник бросил под ноги бойцам гранату Ф-1. От взрыва получили осколочные ранения два правоохранителя.

Раненых немедленно доставили в лечебное учреждение, где им были сделаны операции.

Как сообщил заведующий травматологических отделения Черниговской городской больницы №2 Сергей Титов, тяжелораненый боец ​​получил многочисленные осколочные ранения ног и руки и проникающее ранение живота с повреждением печени.

Его состояние стабильно тяжелое, но угрозы для жизни нет. Полицейский пришел в себя и находится в реанимации. Пациент получает лечение в полном объеме. Впереди у него длительный период лечения и реабилитации.

Другой полицейский с осколками в голени и бедре также был прооперирован. Часть осколков была удалена, по другим медики будут наблюдать, возможно, их будут вынимать позже.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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