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Состояние черниговских силовиков, которые были ранены при задержании вооруженного преступника, стабилизировалось, сообщает пресс-служба ГУНП в Черниговской области.
Напомним, 27 февраля в ходе операции, проведенной подразделением спецназа полиции, был задержан вооруженный автоматическим оружием ранее судимый наркоман, подозреваемый в совершении ряда особо тяжких преступлений.
В том числе – нападение на черниговский ломбард, в ходе которого злоумышленник из автомата тяжело ранил в голову охранника, выпустив более двух десятков пуль.
Во время задержания преступник бросил под ноги бойцам гранату Ф-1. От взрыва получили осколочные ранения два правоохранителя.
Раненых немедленно доставили в лечебное учреждение, где им были сделаны операции.
Как сообщил заведующий травматологических отделения Черниговской городской больницы №2 Сергей Титов, тяжелораненый боец получил многочисленные осколочные ранения ног и руки и проникающее ранение живота с повреждением печени.
Его состояние стабильно тяжелое, но угрозы для жизни нет. Полицейский пришел в себя и находится в реанимации. Пациент получает лечение в полном объеме. Впереди у него длительный период лечения и реабилитации.
Другой полицейский с осколками в голени и бедре также был прооперирован. Часть осколков была удалена, по другим медики будут наблюдать, возможно, их будут вынимать позже.
Раненые грабителем черниговские полицейские – вне опасности
- Сегодня, 16:02
- Просмотров: 16
Состояние черниговских силовиков, которые были ранены при задержании вооруженного преступника, стабилизировалось, сообщает пресс-служба ГУНП в Черниговской области.
Напомним, 27 февраля в ходе операции, проведенной подразделением спецназа полиции, был задержан вооруженный автоматическим оружием ранее судимый наркоман, подозреваемый в совершении ряда особо тяжких преступлений.
В том числе – нападение на черниговский ломбард, в ходе которого злоумышленник из автомата тяжело ранил в голову охранника, выпустив более двух десятков пуль.
Во время задержания преступник бросил под ноги бойцам гранату Ф-1. От взрыва получили осколочные ранения два правоохранителя.
Раненых немедленно доставили в лечебное учреждение, где им были сделаны операции.
Как сообщил заведующий травматологических отделения Черниговской городской больницы №2 Сергей Титов, тяжелораненый боец получил многочисленные осколочные ранения ног и руки и проникающее ранение живота с повреждением печени.
Его состояние стабильно тяжелое, но угрозы для жизни нет. Полицейский пришел в себя и находится в реанимации. Пациент получает лечение в полном объеме. Впереди у него длительный период лечения и реабилитации.
Другой полицейский с осколками в голени и бедре также был прооперирован. Часть осколков была удалена, по другим медики будут наблюдать, возможно, их будут вынимать позже.
Источник: 0462.ua
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