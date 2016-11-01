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Черниговские патрульные задержали дезертира

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:02
  • Просмотров: 14
Черниговские патрульные задержали дезертираВ субботу, 25 февраля, около шести вечера экипажу патрульной полиции поступила информация, что на улице Гетьмана Полуботка ходит подозрительная личность в форме, похожей на военную.

Прибыв на место, патрульные сразу заметили мужчину, о котором говорилось в сообщении. Гражданин пояснил, что действительно проходит службу в Вооруженных силах Украины, ему 31 год и он из Харьковской области.

Военнослужащий рассказал, что его часть сейчас отправлена ​​на сборы в поселок Гончаровское. И из-за того, что его документы еще находятся в Харькове, он должен присоединиться к своим товарищам по службе позже.

Патрульные решили проверить информацию и связались с военной службой правопорядка. Выяснилось, что этот военнослужащий сбежал из расположения части и официально считается дезертиром.

Военнослужащего задержалили передали наряду ВСП.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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