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Черниговские патрульные задержали дезертира
- Сегодня, 17:02
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В субботу, 25 февраля, около шести вечера экипажу патрульной полиции поступила информация, что на улице Гетьмана Полуботка ходит подозрительная личность в форме, похожей на военную.
Прибыв на место, патрульные сразу заметили мужчину, о котором говорилось в сообщении. Гражданин пояснил, что действительно проходит службу в Вооруженных силах Украины, ему 31 год и он из Харьковской области.
Военнослужащий рассказал, что его часть сейчас отправлена на сборы в поселок Гончаровское. И из-за того, что его документы еще находятся в Харькове, он должен присоединиться к своим товарищам по службе позже.
Патрульные решили проверить информацию и связались с военной службой правопорядка. Выяснилось, что этот военнослужащий сбежал из расположения части и официально считается дезертиром.
Военнослужащего задержалили передали наряду ВСП.
Прибыв на место, патрульные сразу заметили мужчину, о котором говорилось в сообщении. Гражданин пояснил, что действительно проходит службу в Вооруженных силах Украины, ему 31 год и он из Харьковской области.
Военнослужащий рассказал, что его часть сейчас отправлена на сборы в поселок Гончаровское. И из-за того, что его документы еще находятся в Харькове, он должен присоединиться к своим товарищам по службе позже.
Патрульные решили проверить информацию и связались с военной службой правопорядка. Выяснилось, что этот военнослужащий сбежал из расположения части и официально считается дезертиром.
Военнослужащего задержалили передали наряду ВСП.
Источник: 0462.ua
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