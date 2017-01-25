4ернігів.інфо » Стрічка новин » Сегодня в Чернигове траурный день. Развлекательные мероприятия и музыка запрещены
Сегодня в Чернигове траурный день. Развлекательные мероприятия и музыка запрещены
- Сегодня, 17:16
- Просмотров: 25
В память о погибшем участнике антитеррористической операции Дмитрие Пономаренко, младшего сержанта воинской части А3547 ВСУ, и других погибших военнослужащих-участниках АТО в Чернигове 1 марта объявлен Днем траура. Соответствующее распоряжение подписал Черниговский городской голова Владислав Атрошенко.
В этот день в знак скорби по погибшим на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций города приспустят государственный флаг с черной лентой.
Кроме того, на территории города ограничено проведение развлекательно-концертных мероприятий. На рынках, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, в общественном транспорте, уличного вещания запрещено звучание развлекательной музыки.
В этот день в знак скорби по погибшим на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций города приспустят государственный флаг с черной лентой.
Кроме того, на территории города ограничено проведение развлекательно-концертных мероприятий. На рынках, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, в общественном транспорте, уличного вещания запрещено звучание развлекательной музыки.
Источник: 0462.ua
Рекомендуем похожее:
5 февраля - "22PushupChallenge" в Чернигове возле Екатерининской церкви
В Чернигове 5 февраля возле Екатерининской церкви состоится флешмоб "22PushupChallenge".
Работу праздничного городка в Чернигове продлили
В Чернигове решили продолжить работу праздничного городка на период проведения зимних и весенних
Как в Чернигове отметят День защитника
Стал известен план мероприятий в рамках празднования Дня защитника Украины, которые пройдут с 12
День скорби в Чернигове. Почтение памяти погибших во Второй мировой войне.
22 июня во День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине в Чернигове состоялось
22 июня - День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине в Чернигов ...
В Чернигове в День скорби и памяти жертв войны в Украине, который отмечается 22 июня, цветами и
20 февраля - День траура
С целью чествования памяти погибшего во время выполнения военного долга Бурлаки Олега
Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области? Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат...
Добавить комментарий!