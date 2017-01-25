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Сегодня в Чернигове траурный день. Развлекательные мероприятия и музыка запрещены

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:16
  • Просмотров: 25
Сегодня в Чернигове траурный день. Развлекательные мероприятия и музыка запрещеныВ память о погибшем участнике антитеррористической операции Дмитрие Пономаренко, младшего сержанта воинской части А3547 ВСУ, и других погибших военнослужащих-участниках АТО в Чернигове 1 марта объявлен Днем траура. Соответствующее распоряжение подписал Черниговский городской голова Владислав Атрошенко.

В этот день в знак скорби по погибшим на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций города приспустят государственный флаг с черной лентой.

Кроме того, на территории города ограничено проведение развлекательно-концертных мероприятий. На рынках, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, в общественном транспорте, уличного вещания запрещено звучание развлекательной музыки.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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